Helicóptero que transportaba al presidente de Irán sufrió accidente en el este de Azerbaiyán

(CNN) – Un helicóptero que transportaba al presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha “experimentado un accidente en Azerbaiyán Oriental”, según ha informado este domingo la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.

“Algunos de los acompañantes del presidente en este helicóptero pudieron comunicarse con el Cuartel General Central, lo que hace albergar esperanzas de que el incidente haya podido terminar sin víctimas”, comentaron.

El helicóptero formaba parte de un convoy de tres aeronaves. Dos de esos helicópteros transportaban a ministros y funcionarios que llegaron sanos y salvos a su destino, según Tasnim.

“Seyyed Mohammad-Ali Al-Hashem, imán de la oración del viernes de Tabriz, y el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amirabdollahian, también viajaban en el helicóptero con el presidente”, agregaron.

Noticia en desarrollo…

