Medio británico reporta que Harry llegó a Clarence House para visitar a su padre: Es su primer encuentro en 18 meses

El príncipe Harry fue visto en Londres entrando a la residencia del rey Carlos III. La última vez que se reunieron fue en febrero de 2024, tras el diagnóstico de cáncer del monarca.

El príncipe Harry llegó este miércoles al palacio Clarence House en Londres para mantener un encuentro con su padre, el rey Carlos III. Se trata de la primera vez en 18 meses que ambos coinciden en persona, según informó la BBC.

El duque de Sussex fue visto entrando a la residencia habitual del monarca y distintos medios británicos reportaron que también se le observó en el interior. Sin embargo, el Palacio de Buckingham no informó de actividades oficiales previstas para la jornada.

La última reunión entre Harry y Carlos III se produjo en febrero de 2024, poco después de que se confirmara el diagnóstico de cáncer del soberano.

En mayo de este año, Harry había manifestado en una entrevista con la BBC que le “encantaría” lograr una reconciliación con su familia, de la que se distanció tras abandonar sus funciones reales en 2020 junto a su esposa, Meghan Markle.

La visita ocurre en un contexto de expectación sobre la relación entre Harry y la familia real británica, marcada por tensiones desde su salida de la monarquía y por su residencia actual en Estados Unidos.