Harley es cada vez más popular entre médicos y enfermeros del Centro Médico 20 de Noviembre, uno de los hospitales públicos en Ciudad de México. Este perrito ya es miembro importante del equipo de apoyo emocional y destaca por su simpatía y vestimentas.

Debidamente protegido con botas amarillas, gafas y un traje protector, Harley el “Tuerto” -apodo dado porque perdió uno de sus ojitos cuando era cachorro- comienza cada día de trabajo, siendo apoyo para el personal sanitario que atiende a pacientes con COVID-19 en la capital mexicana.

Lucía Ledesma, neuropsicóloga del recinto médico comentó acerca de la positiva inclusión del animal: “Cuando lo incorporamos, la respuesta para nosotros fue inaudita en el sentido del impacto emocional para el personal.”

“Hay compañeros que llegan e inmediatamente quieren cargar a Harley, jugar con él, tocarlo”, afirmó la profesional, quien se refiere a Harley como su “coterapeuta”, ya que con su presencia ayuda a amortiguar el estrés psicológico, afectivo y psíquico de sus compañeros de labores.

La doctora destaca la importancia del contacto y el afecto, ya que estos médicos han debido ser aislados de sus familias directas, para no exponerlos a posibles focos de contagio de coronavirus. Por tal razón, Harley se ha convertido en una pieza clave del recinto.

Cabe destacar que el Centro Médico 20 de Noviembre lleva casi dos meses combatiendo en la primera línea, tratando a pacientes con COVID-19. Con fecha 15 de mayo, ya se han infectado más de 42.500 personas y ha provocado el deceso de otros 4.400 en México.

