Hamás acepta liberación de rehenes israelíes bajo el plan de paz de Trump, pero negociando detalles

La aceptación de Hamas significaría otro triunfo para el mandatario estadounidense, quien medió un plan que permitiera terminar el conflicto en el enclave palestino.

(CNN) – Hamás ha presentado su respuesta al plan de paz para Gaza del presidente Donald Trump a los mediadores, según un alto funcionario de Hamás, después de que el presidente ofreciera el viernes un ultimátum firme para que el grupo respondiera antes del domingo por la noche.

Trump dijo que si el grupo terrorista no acepta la propuesta antes de las 6 p.m. hora del Este del domingo, “se desatará un INFIERNO como nadie ha visto antes”.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para conocer la respuesta de Hamás.

Trump ha estado esperando desde el lunes una respuesta al plan de 20 puntos que presentó junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca. Un día después del anuncio, declaró que daría a Hamás tres o cuatro días para responder.

Netanyahu declaró durante su comparecencia conjunta que Israel aceptó el marco, que estipula el fin de la guerra, la liberación de rehenes y un plan de reurbanización para el devastado enclave. Trump calificó el anuncio como “potencialmente uno de los mejores días de la historia de la civilización”.

Hamás ha mantenido conversaciones con mediadores regionales de Qatar y Egipto para abordar el plan. Trump habló a mediados de semana con el emir de Qatar para obtener información actualizada sobre las conversaciones.

Los problemas de comunicación con los líderes militares de Hamas en Gaza podrían haber retrasado la recepción de una respuesta oficial, según funcionarios estadounidenses que fueron informados de las dificultades por los socios regionales a principios de esta semana.

Los contactos esporádicos, sumados a las divisiones entre los líderes de Hamás sobre elementos del plan, pueden haber prolongado la respuesta oficial del grupo, dijeron los funcionarios.

En intentos anteriores de lograr un alto el fuego, las comunicaciones se interrumpieron entre el ala política de Hamás, con sede en Qatar, y sus líderes militares en Gaza.

Trump, en su publicación del viernes en las redes sociales, parecía impaciente por obtener una respuesta.

“Los detalles del documento son conocidos por todo el mundo, ¡y es un gran documento para todos! De una forma u otra, tendremos paz en Oriente Medio”, escribió. “La violencia y el derramamiento de sangre cesarán. ¡Liberen a todos los rehenes, incluidos los cadáveres, ya!”

“Debe alcanzarse un acuerdo con Hamás antes del domingo a las seis (6) de la tarde, hora de Washington, D. C.”, continuó. “¡Todos los países han firmado! Si no se alcanza este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un infierno como nunca antes contra Hamás. HABRÁ PAZ EN ORIENTE MEDIO, DE UNA FORMA U OTRA.”

Trump dijo que estaba pidiendo a “todos los palestinos inocentes” que abandonaran las zonas de Gaza que están bajo asedio por Israel “para ir a zonas más seguras de Gaza”.

“Todos serán bien atendidos por quienes esperan ayudar”, escribió. “Afortunadamente para Hamás, sin embargo, ¡tendrán una última oportunidad!”

Más tarde el viernes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el mensaje de Trump debería interpretarse como una “línea roja” para Hamás.

“Creo que el mundo entero debería escuchar al presidente de Estados Unidos alto y claro”, dijo. “Hamás tiene la oportunidad de aceptar este plan y avanzar de forma pacífica y próspera en la región, y si no lo hace, las consecuencias, lamentablemente, serán muy trágicas”.

Hamás había expresado sus dudas sobre algunos aspectos del plan, muchos de los cuales parecían cruzar varias de sus líneas rojas previamente declaradas, según las descripciones de las conversaciones que hicieron funcionarios estadounidenses con los mediadores.

Entre los puntos conflictivos se encuentran la exigencia del plan de que el grupo terrorista se desarme y destruya sus armas, y la formación de una fuerza de paz en Gaza, según las autoridades. Los líderes del grupo parecen estar divididos sobre qué aspectos del plan aceptar y cuáles intentar modificar, señalaron las autoridades.

Según la propuesta, toda la infraestructura de Hamás, tanto superficial como subterránea, sería destruida, con la supervisión de observadores independientes, “y no reconstruida”.

El plan que Trump reveló exige que Israel libere a 250 prisioneros palestinos con cadena perpetua, así como a 1700 palestinos detenidos desde el inicio de la guerra, a cambio de que Hamás libere a 48 rehenes , 20 de los cuales se cree que siguen vivos. Posteriormente, los miembros de Hamás podrán obtener una amnistía si se comprometen a la coexistencia pacífica y a desarmar sus armas.

Israel se retiraría gradualmente de Gaza a medida que una Fuerza Internacional de Estabilización (FSI) temporal, liderada por socios árabes, se hiciera cargo de la seguridad en el territorio devastado, según el plan. Mientras tanto, un comité palestino, supervisado por un organismo internacional denominado “Junta de Paz”, gobernaría Gaza hasta que una Autoridad Palestina reformada estuviera lista para asumir el control. La propuesta reconoce la aspiración a un Estado palestino y busca presentar una “vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino”.

Es poco probable que Hamás acepte la propuesta sin cambios, dijeron diplomáticos actuales y anteriores a CNN el viernes temprano.

Hamás “intentará evadir las cuestiones relacionadas con el desarme, así como la obligación inicial de entregar a todos los rehenes y los restos”, dijo Barbara Leaf, quien se desempeñó como la principal funcionaria del Departamento de Estado para asuntos de Medio Oriente durante la administración Biden.

Y Leaf, quien también se desempeñó como embajador de Estados Unidos en los Emiratos Árabes Unidos, señaló una división en el liderazgo de Hamas.

“Siempre ha sido excepcionalmente difícil ejercer una verdadera presión sobre Hamás en su conjunto, debido a esta bifurcación, aquellos que están en la clandestinidad de Gaza… que sienten que tienen una ventaja sobre los de fuera, quienes, tal vez, en estas circunstancias, podrían ser empujados al punto de aceptar estos términos”, explicó.

“Si están de acuerdo desde fuera, pero no consiguen que se levante el veto desde dentro, es un dilema para todos”.

Aun así, Leaf cree que hay margen para negociar el acuerdo, que carece de varios detalles, lo que podría lograr que Hamás lo acepte. Otro diplomático afirmó que prevén que Hamás probablemente responderá positivamente, pero que buscará enmiendas a la propuesta.