“Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor”: El desgarrador relato del único sobreviviente de la tragedia aérea en India

Vishwash Kumar Ramesh, ciudadano británico de 38 años, logró escapar del avión siniestrado en Ahmedabad, donde murieron 268 personas.

El vuelo AI-171 de Air India, con 242 personas a bordo, se estrelló este jueves en una zona residencial de Ahmedabad, cerca del aeropuerto local, dejando un saldo de al menos 268 muertos. La tragedia, considerada la peor en una década en la India, cobró la vida de 241 pasajeros y otras 27 personas que se encontraban en tierra.

Entre los restos calcinados del Boeing 787, solo una persona sobrevivió: Vishwash Kumar Ramesh, ciudadano británico de 38 años, quien viajaba en el asiento 11A, junto a una salida de emergencia.

“El costado del avión en el que iba aterrizó y pude ver que había espacio afuera, así que cuando mi puerta se rompió intenté escapar por ella y lo logré”, relató Ramesh en una entrevista con el diario Hindustan Times.

“Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí”, añadió.

El sobreviviente asegura que tras escapar del fuselaje encontró restos esparcidos por el lugar. “Había restos del avión por todas partes. Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital”, declaró.

Aunque algunos medios sostienen que logró saltar del avión antes de que se incendiara, las autoridades aún no han precisado si su escape se produjo antes o después de que comenzaran las llamas.

La historia de Ramesh fue confirmada visualmente por canales de noticias indios, que difundieron imágenes de un hombre ensangrentado, con camiseta blanca y pantalones oscuros, caminando con dificultad mientras era asistido por personal médico.

Actualmente, el hombre permanece internado en el Hospital Civil de Ahmedabad, donde este viernes recibió la visita del primer ministro de India, Narendra Modi. Las investigaciones sobre las causas del accidente continúan.