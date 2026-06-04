Guterres condena muerte de casco azul en Líbano y advierte de crímenes de guerra: También instó a Israel a retirarse del país tras alto el fuego

(EFE) – Este jueves, el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó la muerte de un casco azul serbio de la misión de paz en el Líbano (FINUL) y advirtió de que los ataques contra el personal de mantenimiento de la paz del organismo son “graves violaciones del derecho internacional humanitario” y “podrían constituir crímenes de guerra”.

El militar murió este jueves a causa de las heridas sufridas por la caída de morteros en la posición donde se encontraba cerca de Marjayoun, en el sur del país, donde también resultaron heridos leves otros dos compañeros españoles.

El casco azul serbio resultó herido de gravedad durante un incidente ocurrido en su zona de despliegue y fue trasladado a Beirut para recibir tratamiento en un hospital, donde falleció.

En un comunicado difundido por su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres expresó sus “más profundas condolencias” a la familia, compañeros y allegados del fallecido, así como al Gobierno y al pueblo de Serbia, y deseó una pronta recuperación a los otros dos casos azules españoles heridos.

La ONU informó de que ha abierto una investigación para esclarecer el suceso y recordó que siete miembros de la FINUL han muerto desde la escalada de hostilidades iniciada el pasado 2 de marzo.

“Los ataques contra el personal de mantenimiento de la paz deben cesar”, afirmó Guterres, y subrayó que estas acciones constituyen “graves violaciones del derecho internacional humanitario” y “podrían llegar a constituir crímenes de guerra“.

El secretario general instó además a todas las partes implicadas en el conflicto a “respetar el cese de hostilidades” anunciado el pasado 16 de abril y a “garantizar en todo momento la seguridad del personal de Naciones Unidas y la inviolabilidad de sus instalaciones”.

La FINUL no atribuyó los lanzamientos de mortero a ningún actor específico, aunque estos tuvieron lugar en una región donde tienen lugar fuertes enfrentamientos entre las tropas israelíes en el sur del Líbano y el grupo chií libanés Hezbollah.

La misión de paz de la ONU opera en la franja comprendida entre la frontera de facto con Israel y el río Litani, una de las zonas más afectadas por los enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y Hezbollah.

Guterres pide a Israel retirarse del Líbano

El secretario general de la ONU también instó este jueves al Ejército israelí a retirarse del Líbano después de que ambos países acordaran un alto el fuego tras una cumbre en Washington celebrada esta semana.

“Guterres exhorta a todas las partes a que respeten plenamente el cese de las hostilidades, pongan fin a cualquier nuevo ataque y cumplan en todo momento con las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho internacional, incluido el Derecho internacional humanitario”, aseguró en un comunicado su portavoz, Stéphane Dujarric.

Israel y el Líbano acordaron el miércoles implementar un alto el fuego condicionado a que la milicia chií Hezbollah detenga sus ataques contra territorio israelí y cese sus operaciones en el sur del país árabe.

El secretario general pidió a Hezbollah que “acate la decisión del Gobierno del Líbano de extender su autoridad a todo su territorio y promover el control exclusivo de las armas por parte del Estado”.

La Fuerza Provisional de la ONU para el Líbano (UNIFIL) lleva días registrando un “preocupante” aumento de las hostilidades en el sur del Líbano, pero en su mayoría provienen del Ejército israelí.

Según dijo Dujarric este jueves en su rueda de prensa diaria, UNIFIL registró 69 violaciones del espacio aéreo del Líbano este miércoles.

Además, la misión de la ONU informó de 569 proyectiles disparados desde posiciones del Ejército israelí al sur de Israel y 14 lanzados por Hezbollah.

Guterres instó a Israel a que se retire por completo del norte de la Línea Azul, la frontera de facto establecida por la ONU entre ambos países y que en los últimos días las fuerzas israelíes sobrepasaron.

El diplomático portugués pidió que se preste “un mayor apoyo” a las instituciones libanesas, incluidas sus Fuerzas Armadas.