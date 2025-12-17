Mundo Venezuela

“¿Guerra? Hemos dicho que no”: Maduro en medio de la escalada de tensión con EE.UU.

Por CNN Chile

17.12.2025 / 21:05

En un acto transmitido por la televisión estatal, el líder chavista sostuvo que Venezuela ha optado por la vía política y rechazó una escalada del conflicto.

(EFE) – El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este miércoles que desde su país se han opuesto a la guerra en medio de las tensiones con EE.UU. , que escalaron en las últimas horas tras la declaración de su homólogo Donald Trump de bloquear el desplazamiento de los buques petroleros sancionados hacia el país suramericano.

“¿Guerra? Hemos dicho que no”, declaró el mandatario en un encuentro con integrantes de la ‘Sociedad Bolivariana’, en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

