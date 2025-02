Horror bajo el mar: Guardia Costera de Estados Unidos revela impactante audio de la implosión del submarino Titán

En los últimos días, se reveló un escalofriante registro del momento exacto en el que el submarino Titán sufrió una implosión, con toda su tripulación al interior, mientras se encontraba en una misión para explorar los restos del Titanic, durante 2023.

El audio, que dura aproximadamente 20 segundos, fue revelado la semana pasada por la Guardia Costera de Estados Unidos y captura el estremecedor estruendo de la implosión, seguido por un profundo silencio que marca el fin de la comunicación con el sumergible.

La explosión ocurrió a tan solo una hora y media de que la nave submarina llegara al fondo del Atlántico Norte, a unos 3,800 metros de profundidad, en su misión de estudiar los restos del emblemático Titanic.

Entre las víctimas se encontraba Stockton Rush, CEO de OceanGate, la empresa responsable de la expedición, quien tenía 61 años al momento de la tragedia. Los otros miembros de la tripulación eran expertos en exploración submarina y turismo de aventura.

Revisa a continuación el registro:

The #TitanMBI releases the suspected acoustic signature of the Titan submersible implosion. Audio recording courtesy of NOAA/NPS Ocean Noise Reference Station Network) https://t.co/h3ySH0PhiA pic.twitter.com/dXC7C1hy4y

— USCG MaritimeCommons (@maritimecommons) February 8, 2025