Grupo de víctimas acusó hace 6 semanas al ahora papa León XIV de gestionar mal casos de abuso sexual: “Dañó a los vulnerables”

(CNN) – Seis semanas antes de que el cardenal estadounidense Robert Prevost se convirtiera en el papa León XIV, el grupo activista Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) presentó una queja contra él, junto con otros líderes de la Iglesia, ante el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

El grupo alegó que Prevost “dañó a los vulnerables y causó escándalo” al gestionar mal dos situaciones, en Chicago en 2000, y en Perú en 2022, que involucraron a sacerdotes acusados de abuso sexual.

El grupo dijo que, como supervisor provincial en Chicago para la Orden Agustina en 2000, Prevost permitió que un sacerdote acusado de abusar de al menos 13 menores viviera en el convento de San Juan Piedra de la orden en Hyde Park, a media cuadra de la escuela primaria San Tomás Apóstol. El sacerdote, el padre James Ray, tenía prohibido desde 1991 realizar trabajos parroquiales o estar a solas con menores, restricciones que la Arquidiócesis de Chicago señaló cuando le pidió a Prevost que permitiera que Ray viviera en el convento, señala la queja.

“La escuela nunca fue notificada”, dijo la portavoz de SNAP, Sarah Pearson. En 2002, después de que la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. endureciera sus políticas, Ray fue trasladado del convento y removido del ministerio público. Fue retirado del sacerdocio en 2012.

Patrick Thronson, un abogado que representó a un demandante en un caso de abuso contra Ray y la Arquidiócesis de Chicago, dijo que le sorprendió que a Ray se le permitiera vivir tan cerca de una escuela, aunque Thronson agregó que no estaba al tanto de los detalles de la participación de Prevost en la toma de decisiones.

“Hay abundante evidencia documental de que la arquidiócesis estaba al tanto desde la década de 1980, a más tardar, de numerosos informes de graves y devastadores crímenes sexuales supuestamente cometidos por Ray contra niños”, dijo Thronson. “Dado que Ray fue removido del ministerio activo a principios de la década de 1990 por alegaciones de abuso severo, sería sorprendente que el liderazgo agustiniano no estuviera al tanto de su historia”.

La Arquidiócesis de Chicago resolvió el caso en 2022, poco más de un año después de que se presentó, dijo Thronson.

La arquidiócesis no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

En las décadas de 1980 y 1990, Prevost se desempeñó como pastor parroquial y funcionario diocesano en Perú. Regresó allí en 2015, cuando el papa Francisco lo nombró obispo de la diócesis de Chiclayo, en el noroeste de Perú. En abril de 2022, tres mujeres presentaron una queja a Prevost acusando a dos sacerdotes de abuso sexual que comenzó en 2007, cuando eran menores, según informó The Pillar, un proyecto de periodismo de investigación católico.

En diciembre de 2022, las mujeres presentaron quejas civiles, diciendo que la diócesis había fallado en actuar o informar a las autoridades civiles sobre sus alegaciones. Pero los fiscales cerraron el caso un mes después, diciendo que el estatuto de limitaciones había expirado, según la queja de SNAP.

La diócesis negó las alegaciones de las mujeres, diciendo que Prevost se reunió con ellas personalmente cuando presentaron su queja inicial. La diócesis dijo que suspendió a un sacerdote después de la queja, y que el otro ya no estaba en el ministerio debido a su edad y mala salud. También dijo que había enviado su queja a superiores en Roma, a una oficina conocida como el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Pero el dicasterio cerró ese caso en agosto de 2023, después de que la diócesis le notificara sobre el archivo del caso civil.

La queja de SNAP del 25 de marzo alega que Prevost, como obispo, no abrió una investigación, no informó adecuadamente a los fiscales civiles, ni restringió a los sacerdotes involucrados.

Las mujeres también aseguran que los investigadores de la Iglesia nunca hablaron con ellas, dijo Pearson de SNAP a CNN. “El hecho de que digan que ni siquiera fueron entrevistadas es extremadamente preocupante para nosotros”.

El sucesor de Prevost como obispo de Chiclayo, Guillermo Cornejo, reabrió el caso en diciembre de 2023 y pidió una nueva investigación, después de que una de las tres mujeres hiciera públicas sus acusaciones, como informó por primera vez The Pillar el año pasado.

Mientras se desempeñaba como obispo de Chiclayo, Prevost dijo al periódico nacional peruano La República en 2019 que “rechazamos los encubrimientos y el secretismo” sobre los casos de abuso sexual. “Causan mucho daño, porque tenemos que ayudar a las personas que han sufrido por actos ilícitos”.

Instó a las personas a presentarse si son conscientes de abuso contra menores por parte de un sacerdote. “En nombre de la Iglesia, queremos decirle a la gente que si ha habido alguna ofensa; si han sufrido o son víctimas del comportamiento indebido de un sacerdote, deben venir y reportarlo, para que podamos actuar por el bien de la Iglesia, de la persona y de la comunidad.”

Rodolfo Soriano Núñez, sociólogo en la Ciudad de México que ha escrito extensamente sobre la Iglesia católica romana y su manejo de abuso sexual clerical, dijo que, pese cualquier fallo, Prevost fue uno de los pocos obispos en Perú que intentó seriamente abordar el abuso sexual por parte de sacerdotes, estableciendo una comisión para lidiar con tales casos.

“Creo que Prevost fue el mejor obispo en Perú al tratar los casos de abuso en su diócesis. Y hubo muchos casos”, dijo Soriano Núñez. “Él trató el tema hasta donde pudo”. A diferencia de algunos de sus contrapartes en otras partes de Perú y el resto de América Latina, dijo, Prevost no estaba “persiguiendo a las víctimas ni manipulando a las víctimas ni haciéndose el tonto”.

Más en general, Soriano Núñez dijo que le resulta alentador que el nuevo papa León XIV no fuera un príncipe de la Iglesia. Durante la mayor parte de su carrera, “no estuvo en Roma ni en París. Era un pobre sacerdote agustino en Perú. Estaba trabajando con campesinos, aprendiendo quechua. Aprender español es fácil para los hablantes de inglés. Pero aprender quechua, eso lleva tiempo”.

Pearson dijo que SNAP no ha recibido respuesta del Vaticano sobre su queja. “Sabiendo que Prevost ahora es León XIV, estamos preocupados de si esto alguna vez será investigado”. Añadió “estamos pidiendo una ley de cero tolerancia, para remover permanentemente del ministerio a cualquiera que haya abusado de niños… y debe haber supervisión independiente y un medio a través del cual se les pueda responsabilizar”.

Dijo que SNAP está llamando al nuevo papa a “disculparse por sus deficiencias y poner estas investigaciones en manos de personas que no sean parte del Vaticano. Si no hace eso, no tendrá la credibilidad que los sobrevivientes necesitan que tenga para que este ciclo de abuso en la Iglesia católica alguna vez termine”.