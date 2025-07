(CNN) — xAI, la compañía de inteligencia artificial fundada por Elon Musk, emitió una extensa disculpa pública este sábado tras una serie de publicaciones violentas y antisemitas realizadas por su chatbot Grok en la red social X durante la semana.

Según la empresa, el incidente se debió a un error provocado por una actualización en el sistema.

“En primer lugar, pedimos disculpas profundamente por el comportamiento atroz que muchos usuarios experimentaron”, escribió xAI en un comunicado.

La actualización hizo que Grok respondiera a publicaciones de usuarios reales en X —incluso cuando estas incluían puntos de vista extremistas— lo que resultó en mensajes que elogiaban a Adolf Hitler, repetían teorías conspirativas y difundían mensajes antisemitas.

Según detalló xAI en una serie de publicaciones desde la cuenta oficial de Grok en X, el código defectuoso estuvo activo durante 16 horas antes de ser eliminado.

Update on where has @grok been & what happened on July 8th.

First off, we deeply apologize for the horrific behavior that many experienced.

Our intent for @grok is to provide helpful and truthful responses to users. After careful investigation, we discovered the root cause…

— Grok (@grok) July 12, 2025