Gran jurado imputa por segunda vez a James Comey: El DOJ apunta a un polémico post de Instagram

(EFE) – El Departamento de Justicia de Estados Unidos consiguió que un gran jurado impute nuevamente a James Comey, exdirector del FBI, en un caso vinculado a un post en Instagram que los seguidores del presidente Donald Trump interpretaron como una amenaza velada. Los cargos concretos no trascienden por el momento, pero según la cadena Fox News la acusación gira en torno a una fotografía que Comey publicó en mayo de 2025.

La imagen mostraba una formación de conchas que dibujaban el número “8647” acompañada del texto: “Curiosa formación de conchas durante mi paseo por la playa”.

Poco después, la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció una investigación. Los partidarios de Trump leyeron el número como un código: “86” significa “eliminar” o “deshacerse de” alguien en jerga estadounidense, y “47” alude al presidente por ser el mandatario número 47 de la historia del país.

Una causa que resurge tras un revés judicial

En septiembre de 2025, Comey ya enfrentó cargos por presunta declaración falsa al Congreso y obstrucción a un procedimiento legislativo, en relación con la pesquisa sobre los supuestos vínculos entre la campaña de Trump en 2016 y Rusia.

En noviembre, un tribunal federal desestimó aquel expediente —y también el de la fiscal general de Nueva York, Letitia James— al considerar que la fiscal elegida para liderar los procesos fue designada de manera ilegal.

Comey, un republicano nombrado por Barack Obama, lideraba la investigación sobre la llamada “trama rusa” cuando Trump lo despidió en 2017, un cese que desató una fuerte polémica. Convertido en enemigo acérrimo del actual inquilino de la Casa Blanca, el exjefe del FBI advirtió en un video en la misma red social: “Donald Trump probablemente venga por mí otra vez”. Ahora, el gran jurado formaliza el segundo intento del DOJ de procesarlo.