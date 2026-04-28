Gobierno de Trump impugna licencias de estaciones de ABC en medio de la controversia con Jimmy Kimmel

(CNN) – Mientras el Gobierno de Trump presiona a ABC para que despida a Jimmy Kimmel, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), alineada con el presidente, está impugnando las licencias de estaciones de la cadena, lo que prepara una batalla legal con la empresa matriz de ABC, Disney.

“Por la presente se ordena a ABC de Disney que presente las renovaciones de licencia de todas sus estaciones de TV con licencia dentro de 30 días — en otras palabras, para el 28 de mayo de 2026”, dijo la agencia en una orden publicada el martes por la tarde.

La orden no afectará a las estaciones locales de inmediato. Se trata solo del inicio de un prolongado proceso legal, y ABC cuenta con amplias protecciones legales.

No obstante, las órdenes de renovación anticipada son una escalada extraordinaria por parte del Gobierno de Trump.

Mientras la FCC afirma que la revisión de la licencia está relacionada con una investigación en curso sobre las iniciativas de diversidad de Disney, la medida es ampliamente vista como una forma de represalia gubernamental por emitir el programa de Kimmel y resistir la presión de Trump.

“Esta herramienta ciertamente no se ha desplegado contra una gran cadena de radiodifusión en muchas décadas”, dijo a CNN el abogado de interés público Andrew Jay Schwartzman.

Disney respondió a la acción de la FCC diciendo que “ABC y sus estaciones tienen un largo historial de operar en pleno cumplimiento de las normas de la FCC y de servir a sus comunidades locales con noticias de confianza, información de emergencia y programación de interés público”.

“Estamos seguros de que ese historial demuestra nuestra continua idoneidad como licenciatarios en virtud de la Ley de Comunicaciones y la Primera Enmienda, y estamos preparados para demostrarlo a través de los canales legales apropiados”, dijo el comunicado de Disney. “Nuestro enfoque sigue siendo, como siempre, servir a los espectadores en las comunidades locales donde operan nuestras estaciones”.

Anteriormente, los ejecutivos de Disney optaron por no responder a la publicación del lunes por la tarde de Trump en Truth Social, en la que culpaba a Kimmel del incidente del tiroteo del sábado afuera de la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y decía que “debería ser despedido de inmediato”.

Pero los hechos hablan más fuerte que las palabras, y las acciones de Disney han mostrado apoyo a Kimmel. Emitir su programa la noche del lunes fue la defensa más contundente de todas, en particular porque el programa fue suspendido brevemente el otoño pasado en medio de una campaña anterior de presión gubernamental contra ABC.

Kimmel se mantiene firme

En su monólogo del lunes por la noche, Kimmel dijo que su comentario de la semana pasada, que ha recibido tantas críticas a raíz del tiroteo —sobre que la primera dama Melania Trump parecía una “viuda expectante”—, fue una broma “sobre el hecho de que (Trump) tiene casi 80 y ella es más joven que yo”.

Kimmel les dijo a los espectadores: “Trump tiene permitido decir lo que quiera decir, al igual que ustedes y al igual que yo y al igual que todos nosotros, porque bajo la Primera Enmienda, como estadounidenses, tenemos el derecho a la libertad de expresión”.

El monólogo de Kimmel ha acumulado millones de vistas en YouTube y le ha valido elogios generalizados de críticos de televisión y defensores de la libertad de expresión.

También atrajo aún más críticas de la Casa Blanca el martes, cuando el director de comunicaciones Steven Cheung arremetió contra Kimmel por no disculparse e insistió en que ABC “debe despedirlo de inmediato”.

Luego llegó la noticia del proceso de revisión de licencias de la FCC.

La FCC es la agencia del Gobierno de Estados Unidos que gestiona el uso del espectro público otorgando licencias a estaciones locales de radio y televisión. Los licenciatarios solicitan renovaciones cada ocho años, y las licencias prácticamente nunca se revocan.

Pero en la era Trump, la FCC está ejerciendo su poder de nuevas maneras.

La orden del martes involucra a las ocho estaciones de ABC que Disney posee y opera en ciudades como Nueva York y Chicago, no a las más de 200 estaciones afiliadas a ABC en todo Estados Unidos que son propiedad de otras compañías.

Las ocho licencias en cuestión no vencen para renovación hasta dentro de años. Pero el presidente de la FCC, Brendan Carr, señaló el mes pasado que podría dar este paso, escribiendo en X: “La Ley de Comunicaciones autoriza a la FCC a requerir la renovación anticipada de licencias”.

Una medida poco común con pocos precedentes

La FCC no había emitido una orden de renovación anticipada en décadas, según una fuente familiarizada con el asunto, hasta el lunes, cuando la agencia tomó medidas contra un pequeño titular de licencia de estación llamado Bridge News.

Tanto Bridge como Disney pasarán ahora por un largo proceso de audiencia, dando a las estaciones múltiples oportunidades para responder.

“El estándar legal para negar una renovación de licencia es casi insuperable”, dijo Schwartzman a CNN, y añadió que “una audiencia y la posterior revisión judicial llevarían años, durante los cuales el radiodifusor puede seguir operando con normalidad”.

La FCC dijo en su documentación del martes que ha estado investigando las estaciones de ABC de Disney “por posibles violaciones de la Ley de Comunicaciones de 1934 y las normas de la FCC, incluida la prohibición de la agencia contra la discriminación ilegal”.

Carr, siguiendo la línea del presidente, ha presentado los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en empresas como Disney como discriminatorios y ha presionado a las compañías de medios para que abandonen esos programas.

En una reciente grabación de pódcast con Katie Miller, esposa del jefe adjunto de gabinete de Trump, Stephen Miller, Carr dijo que la investigación de Disney ha sacado a la luz evidencia que “sugiere” que la empresa estaba “dividiendo y categorizando a los empleados según la raza y el género”.

Dijo que “eso podría plantear dudas sobre el carácter de la empresa”, aparentemente justificando una revisión de las licencias de Disney, ya que la FCC tiene el encargo de evaluar el “carácter” de los titulares de licencias.

La FCC envió una “carta de investigación” a ABC sobre su programa de entrevistas diurno “The View” a principios de este año, señalando una investigación sobre si se violaron las normas de “tiempo igual”.

Los comentarios progresistas en “The View” han alimentado durante mucho tiempo las quejas conservadoras sobre el sesgo mediático.

Cuando el proceso es la presión

Los poderes de aplicación de la FCC son limitados, por lo que numerosos analistas — y la única comisionada demócrata de la FCC, Anna Gomez — han sugerido que el proceso es el castigo previsto.

Gomez dijo el martes, sobre el plan reportado de tomar medidas contra Disney: “Esto no tiene precedentes, es ilegal y no va a ninguna parte. Este truco político no prosperará. Las empresas deberían impugnarlo de frente. La Primera Enmienda está de su lado”.

Defensores de la libertad de prensa dicen que Disney tiene numerosas líneas de defensa legal.

“La Primera Enmienda y el mandato de la FCC no permiten que la agencia use licencias de radiodifusión como armas para castigar a los radiodifusores por contenido protegido constitucionalmente que emiten”, dijo Seth Stern, jefe de incidencia de la Freedom of the Press Foundation, en un comunicado. “Brendan Carr alguna vez fue un abogado serio de comunicaciones, y ha dicho repetida y correctamente que la FCC no tiene ningún papel en vigilar el contenido, ya sea el reportaje de noticias o los chistes nocturnos de comediantes”.

“La decisión de Carr de abandonar sus principios para congraciarse con Trump y avanzar su carrera no cambia la ley que Carr sabe perfectamente que se aplica”, añadió Stern. “La FCC no es ni la policía del periodismo ni la policía del humor. Esto no es más que una presión ilegal destinada a intimidar a ABC para que le rinda pleitesía”.