El Gobierno de Trump habría cambiado su postura sobre los archivos de Epstein tras saber que su nombre aparecía en ellos

Fuentes consultadas por CNN señalaron que los archivos incluían varias afirmaciones sin fundamento sobre Trump y otras personas, que el Departamento de Justicia consideró poco creíbles.

(CNN) – La noticia de que la secretaria de Justicia Pam Bondi informó al presidente Donald Trump en mayo de que su nombre figuraba en los archivos de Jeffrey Epstein no resulta sorprendente en contexto.

Se sabe que ambos tenían una relación desde hace décadas y el nombre de Trump ya había aparecido en materiales relacionados con Epstein publicados anteriormente. Pero figurar en los documentos no es prueba de conducta indebida.

Sin embargo, la noticia es relevante porque suma interrogantes sobre por qué el Gobierno cambió de postura respecto a los archivos de Epstein.

Esto no implica que haya habido un encubrimiento de conductas indebidas de Trump relacionadas con Epstein; no hay pruebas de ello. No obstante, el Gobierno comenzó a restar importancia a la información sobre Epstein, en un cambio abrupto, justo cuando Trump fue informado de que su nombre aparecía en los archivos.

Además, fuentes consultadas por CNN señalaron que los archivos incluían varias afirmaciones sin fundamento sobre Trump y otras personas, que el Departamento de Justicia consideró poco creíbles.

En otras palabras, una divulgación extensa podría haber generado problemas para Trump. Y el Gobierno pareció alejarse de esa posibilidad.

A continuación, algunos puntos clave:

Aunque no se conoce la fecha exacta en mayo en que Bondi informó a Trump, los esfuerzos por restar importancia a las teorías conspirativas sobre Epstein y las promesas previas de divulgación comenzaron el 18 de mayo, cuando los altos funcionarios del FBI Kash Patel y Dan Bongino aparecieron en Fox News y afirmaron que Epstein se había suicidado.

La noticia de ese informe contradice la declaración de Trump del 15 de julio, cuando negó que Bondi le hubiera dicho que él estaba en los archivos. Si no hay nada relevante, ¿por qué ocultarlo?

Elon Musk afirmó el 5 de junio que Trump no publicaba los archivos de Epstein porque su nombre estaba en ellos, aunque luego eliminó la publicación.

Trump ha lanzado afirmaciones sin fundamento de que los demócratas “inventaron” los archivos de Epstein, lo que coincide con su tendencia a desviar la atención cuando hay algo que no quiere que se conozca.

Antes de mayo, el Gobierno había prometido divulgaciones extensas. Bondi dijo en marzo que los estadounidenses “tendrían los archivos completos de Epstein”, sujetos a redacciones, y Trump aseguró el 22 de abril que “el 100 % de los documentos serían entregados”. Pero a finales de mayo y principios de junio, Patel y Bongino indicaron que la información no era relevante y se retractaron de esas promesas. El 29 de mayo, Bongino sugirió que no había “nada” en los archivos. El 4 de junio, restó importancia al caso y el 6 de junio, Patel afirmó que las revelaciones serían limitadas para evitar la revictimización.

Finalmente, el Gobierno no publicó nuevos documentos, argumentando en un memorando del 7 de julio que “no encontró base para revisar la divulgación de esos materiales” y citando que muchos estaban bajo sello judicial.

El Gobierno sí promocionó los archivos en mayo. Bondi dijo el 7 de mayo que la información incluía “decenas de miles de videos de Epstein con menores o pornografía infantil”. Para el 6 de junio, Patel se retractó de esa afirmación. El memorando del Departamento de Justicia un mes después no la respaldó.

Y ahora, la cronología completa.

Febrero-abril: promesas y expectativas

21 de febrero: la secretaria de Justicia Pam Bondi es cuestionada por Fox News sobre una “lista de clientes” de Epstein, y respondió que “está en mi escritorio en este momento para revisar.” (Desde entonces, el Gobierno ha afirmado que se refería a otros documentos).

26 de febrero: Bondi en Fox promociona una publicación de documentos prevista para el día siguiente, calificándola de “noticia de última hora” y diciendo que incluirá “mucha información”.

27 de febrero: la Casa Blanca invita a influencers de redes sociales de derecha a la Casa Blanca y les entrega carpetas con documentos relacionados con Epstein. Pero los documentos son en su mayoría información ya conocida, y algunos influencers protestan.

Personas con carpetas con el sello del Departamento de Justicia de EE.UU. que dice “Los archivos Epstein: fase 1” salen del Ala Oeste de la Casa Blanca el 27 de febrero. Yuri Gripas/Abaca/Sipa USA/AP/Archivo

1 de marzo: Bondi dice a Fox que los estadounidenses “recibirán todos los archivos de Epstein”, sujetos a ediciones para “proteger la información del jurado investigador y testigos confidenciales”.

3 de marzo: Bondi dice a Sean Hannity de Fox que el Departamento de Justicia recibió nueva evidencia del FBI. Agrega que “todo va a salir al público”.

14 de marzo: Bondi repite en Fox Business Network que recibió nuevos documentos. Agrega que “sacaremos a la luz todo lo que podamos, tan rápido como podamos, para el pueblo estadounidense, porque ellos merecen saber”.

23 de marzo: Bondi afirma a Fox News que “publicaremos todos estos documentos tan pronto como podamos editarlos para proteger a las víctimas…”

22 de abril: al presidente Donald Trump se le pregunta en la Oficina Oval cuándo se publicarán los archivos de Epstein y dice: “El 100 % de todos estos documentos están siendo entregados”.

Mayo-junio: la repentina minimización

7 de mayo: Bondi afirma que hay “decenas de miles de videos de Epstein con niños o pornografía infantil”. Su declaración pública ocurre poco antes de la publicación de un video grabado en secreto en el que hace una afirmación similar.

Algún momento de mayo: Bondi informa a Trump sobre los archivos de Epstein y le dice que su nombre aparece en ellos, junto con el de varias otras figuras de alto perfil, ha confirmado CNN. Según fuentes, los archivos parecían incluir varias afirmaciones no comprobadas, incluidas algunas sobre Trump, que el Departamento de Justicia consideró no creíbles. (La fecha exacta de esta reunión se desconoce, pero funcionarios de la Casa Blanca señalaron el miércoles que el nombre de Trump ya figuraba en las carpetas que Bondi repartió a principios de este año).

18 de mayo: por primera vez, el Gobierno comienza a minimizar las teorías conspirativas sobre Epstein. El director del FBI, Kash Patel, y el subdirector del FB, Dan Bongino, aparecen juntos en Fox News y dicen que Epstein, de hecho, murió por suicidio. Esto a pesar de que ambos promovieron las teorías conspirativas antes de unirse al FBI.

19 de mayo: la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dice que el Gobierno está “comprometido a publicar esos archivos”, pero deja la decisión sobre el momento al Departamento de Justicia.

29 de mayo: Bongino en Fox vuelve a restar importancia a lo que pronto se publicará. “No hay nada en el archivo hasta este punto sobre el caso Epstein”, dice. “Y se va a hacer una divulgación al respecto próximamente”. Asegura que el Gobierno publicará el video de la cárcel del día de la muerte de Epstein que respaldará esa afirmación.

4 de junio: Bongino es presionado en el programa de Hannity sobre la falta de divulgaciones sobre Epstein. Minimiza el caso diciendo que es una “papa caliente para algunos” y luego alude a su propia evolución respecto al tema: “Ya no me pagan por mis opiniones. Ahora trabajo para los contribuyentes. Me pagan por la evidencia. Eso es todo”.

5 de junio: Elon Musk afirma, mientras arremete contra Trump, que la “verdadera razón” por la que el presidente no publica los archivos de Epstein es porque “@realDonaldTrump está en los archivos de Epstein”. No presenta pruebas de su afirmación y luego elimina la publicación, expresando arrepentimiento por algunas de las cosas que dijo sobre Trump.

6 de junio: Patel aparece en el podcast de Joe Rogan y vuelve a minimizar las próximas divulgaciones. “Les daremos todo lo que podamos,” dice Patel, antes de agregar que “no vamos a revictimizar a las mujeres. No vamos a sacar esa mi**da de nuevo. No va a pasar, porque entonces él gana. No lo haremos. Si quieren odiarme por eso, está bien”.

Patel también parece contradecir la afirmación de Bondi sobre “decenas de miles de videos de Epstein con niños o pornografía infantil”, diciendo a Rogan que los videos de la isla de Epstein “no son lo que uno espera”.

Julio: el gran memorando y las explicaciones tortuosas

6 de julio: Axios da la primicia de que el Departamento de Justicia concluyó oficialmente que Epstein murió por suicidio y que no existía una “lista de clientes”, a pesar de los comentarios de Bondi en febrero.

7 de julio: el Departamento de Justicia publica un memorando sin firmar en el que expone estas conclusiones. El Departamento de Justicia dice que no publicará más documentos porque gran parte de ellos están bajo sello judicial. “A través de esta revisión, no encontramos base para revisar la divulgación de esos materiales y no permitiremos la publicación de pornografía infantil”, dice el memorando.

El memorando también desacredita las afirmaciones de Bondi de “decenas de miles de videos” de Epstein “con niños o pornografía infantil”.

8 de julio: por primera vez, Trump arremete contra quienes siguen haciendo preguntas sobre Epstein, calificando esas preguntas de “profanación”. Dice a los periodistas: “¿Todavía están hablando de Jeffrey Epstein? Se ha hablado de este tipo durante años”. Cita las recientes inundaciones mortales en Texas y añade: “Quiero decir, no puedo creer que estén haciendo una pregunta sobre Epstein en un momento como este”. El presidente hará comentarios similares durante las siguientes dos semanas, sugiriendo sin fundamento que varios demócratas poderosos están detrás de los archivos de Epstein.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, observa al presidente Donald Trump durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca el 8 de julio. Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images

15 de julio: le preguntan a Trump si Bondi le dijo que su nombre estaba en los archivos y él lo niega. “No, no, ella solo nos ha dado una información muy rápida y en cuanto a la credibilidad de las diferentes cosas que han visto”, dice.

23 de julio: nos enteramos de que Trump efectivamente está en los archivos.