Gobierno tras destitución de Dina Boluarte: “Chile mantiene el principio de no intervención”

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, abordó la coyuntura política en Perú tras la destitución de Dina Boluarte. En ese contexto, el canciller sostuvo que respetan el proceso institucional y que “Chile mantiene el principio de no intervención”.

(CNN en Español/CNN Chile) — La destituida presidenta Dina Boluarte se unió a la lista de mandatarios que en los últimos años no culminaron el período en Perú, un país caracterizado por la inestabilidad política y que también cuenta con varios expresidentes condenados.

Boluarte, reemplazada por el congresista José Jerí, arrastraba desde hace meses una bajísima aprobación, cercana al margen de error, según sondeos de opinión. Dejó el cargo en medio de protestas sociales por una ola de violencia y extorsiones que sacude al país, pero además se enfrenta a una serie de investigaciones a manos de la Fiscalía.

La Fiscalía de Perú dijo este viernes que solicitó un impedimento de salida del país contra la expresidenta Boluarte, quien fue destituida del cargo más temprano en la madrugada.

En un comunicado, la Fiscalía indicó que el impedimento de salida es por 18 y 36 meses “por los delitos de negociación incompatible y lavado de activos, en agravio del Estado”.

Previamente, Tomás Gálvez, fiscal interino de Perú, comentó a una radio local que, ahora que Boluarte ya no está en el cargo, “se pueden solicitar incluso requerimientos de medidas cautelares”.

Boluarte enfrenta al menos once investigaciones por parte de la Fiscalía por graves delitos contra los derechos humanos y por presunta corrupción.

“Chile mantiene el principio de no intervención”

Respecto a la situación política, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, señaló que Chile respeta el proceso institucional de Perú.

“Es importante comprobar que ese proceso se desarrolle de acuerdo con la institucionalidad peruana. Obviamente, Chile mantiene el principio de no intervención”, aclaró en Emol.

En esa línea, complementó que durante el mandato de Boluarte mantuvieron una buena relación, en la que avanzaron en diversos temas de la agenda bilateral, y agregó: “Esperamos que lo mismo suceda con el nuevo presidente del Perú”.

Finalmente, sostuvo que espera que el proceso electoral que se llevará a cabo en Perú el próximo año, en el mes de abril, “pueda realizarse con plena normalidad”.