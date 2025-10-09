El gobierno de Israel aprueba la resolución de alto el fuego en Gaza

El gobierno se reunió la noche del jueves para votar sobre la medida. La resolución abarca a todos los rehenes vivos y los cuerpos de los fallecidos.

(CNN) – El gobierno aprobó la resolución de alto el fuego, que incluye la liberación de todos los rehenes retenidos en Gaza, según informó la oficina del primer ministro.

El gobierno se reunió la noche del jueves para votar sobre la medida.

La resolución abarca a todos los rehenes vivos y los cuerpos de los fallecidos.

EE.UU. enviará 200 soldados sobre el terreno para supervisar el plan para Gaza

Estados Unidos enviará cerca de 200 soldados sobre el terreno para supervisar la implementación del plan para Gaza, dijo este jueves un alto funcionario estadounidense.

El funcionario agregó que las fuerzas militares estadounidenses se unirán a soldados de Egipto, Qatar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos para brindar supervisión, aunque otro funcionario advirtió que “no se prevé que militares estadounidenses ingresen a Gaza”.

El contingente de soldados estadounidenses estará bajo la supervisión del comandante del Comando Central de EE.UU., el almirante Brad Cooper, detalló el primer funcionario.

“Su función será supervisar, observar, asegurarse de que no haya violaciones ni incursiones. Todos están preocupados por el otro lado”, dijo el funcionario en una sesión informativa con periodistas.