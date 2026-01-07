Gobierno de Trump intercepta buque petrolero sancionado que huyó hacia Venezuela tras pintar bandera rusa

La Guardia Costera estadounidense abordó el tanquero 'Marinera' tras una persecución de casi tres semanas en el Atlántico, pese a reportes de un submarino ruso escoltándolo.

(EFE) – Fuerzas de Estados Unidos interceptaron este miércoles el buque petrolero sancionado Marinera —antes conocido como Bella 1— tras perseguirlo en el Atlántico durante casi tres semanas.

El tanquero, que repelió un intento de abordaje en diciembre, intentó evadir el bloqueo estadounidense al pintar una bandera rusa en su costado, modificar su nombre y cambiar su matrícula a rusa durante la huida.

Una operación sin resistencia pero con tensión internacional

La Guardia Costera realizó el abordaje sin que la tripulación ofreciera resistencia, según informó The New York Times. La operación ocurrió pese a reportes de que Rusia envió un submarino para escoltar al petrolero tras solicitar a Washington que detuviera la persecución.

Este es el tercer tanquero vinculado a Venezuela que EE.UU. incauta desde que intensificó la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, como parte de su bloqueo a los cargamentos de crudo venezolano, incluso después de su captura y extradición a Nueva York.