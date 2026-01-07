Mundo Conflicto EEUU – Venezuela

Gobierno de Trump intercepta buque petrolero sancionado que huyó hacia Venezuela tras pintar bandera rusa

Por CNN Chile

07.01.2026 / 12:53

{alt}

La Guardia Costera estadounidense abordó el tanquero 'Marinera' tras una persecución de casi tres semanas en el Atlántico, pese a reportes de un submarino ruso escoltándolo.

(EFE) – Fuerzas de Estados Unidos interceptaron este miércoles el buque petrolero sancionado Marinera —antes conocido como Bella 1— tras perseguirlo en el Atlántico durante casi tres semanas.

El tanquero, que repelió un intento de abordaje en diciembre, intentó evadir el bloqueo estadounidense al pintar una bandera rusa en su costado, modificar su nombre y cambiar su matrícula a rusa durante la huida.

Una operación sin resistencia pero con tensión internacional

La Guardia Costera realizó el abordaje sin que la tripulación ofreciera resistencia, según informó The New York Times. La operación ocurrió pese a reportes de que Rusia envió un submarino para escoltar al petrolero tras solicitar a Washington que detuviera la persecución.

Este es el tercer tanquero vinculado a Venezuela que EE.UU. incauta desde que intensificó la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, como parte de su bloqueo a los cargamentos de crudo venezolano, incluso después de su captura y extradición a Nueva York.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

País Comisión de Salud del Senado aprueba idea de legislar normativa que exige la rotulación de alimentos ultraprocesados
Una Oposición con Sentido de Estado: El Rol del PPD ante el Gobierno de José Antonio Kast
Gobierno de Trump intercepta buque petrolero sancionado que huyó hacia Venezuela tras pintar bandera rusa
Supercopa de España: Así se enfrentarán Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, Barcelona y Real Madrid
EE.UU. controlará "indefinidamente" la venta del petróleo venezolano y retendrá sus fondos, anuncia secretario de Energía
Tras acuerdo con Sernac: Entel deberá compensar a más de 2 millones de clientes