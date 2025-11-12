Gobierno de Donald Trump planea reunirse para tratar el intento de publicación de archivos de Jeffrey Epstein

La iniciativa, impulsada por la congresista Lauren Boebert y respaldada por miembros de ambos partidos, busca desclasificar documentos que podrían contener información inédita sobre la red de tráfico sexual vinculada al financista fallecido.

(CNN) – Altos funcionarios de la administración Donald Trump tenían previsto reunirse el miércoles para tratar un intento en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de forzar una votación sobre la publicación de los archivos del Departamento de Justicia relacionados con Jeffrey Epstein, según múltiples fuentes familiarizadas con la reunión.

Una de las fuentes indicó que a la reunión prevista asistirían la fiscal general Pam Bondi, el fiscal general adjunto Todd Blanche, el director del FBI Kash Patel y la representante republicana Lauren Boebert de Colorado, quien ha solicitado al Departamento de Justicia que publique su archivo de Epstein y se ha sumado a la iniciativa en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para forzar la votación que obligue a su publicación.

CNN aún no ha confirmado si la reunión se llevó a cabo. Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios, y la Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. CNN se ha puesto en contacto con la oficina de Boebert.

Aun así, la intención de celebrar una reunión subraya la preocupación de la administración Trump en torno al caso Epstein, que resurgió con fuerza el miércoles por la mañana cuando el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó más documentos que había obtenido del patrimonio de Epstein.

Los archivos del Departamento de Justicia, que recogen años de investigación sobre una red de tráfico sexual infantil, podrían incluir detalles que la Cámara de Representantes no ha obtenido.

La controversia en torno a Epstein y sus contactos con otras personas poderosas, incluido Donald Trump, ha dividido al Partido Republicano en los últimos meses, y Boebert se encuentra entre los miembros republicanos de la Cámara de Representantes que públicamente exigen mayor transparencia en torno al caso.

Trump no ha sido acusado de ningún delito, y Ghislaine Maxwell, antigua colaboradora de Epstein y traficante sexual de menores convicta, declaró previamente a Blanche en una entrevista este verano que no había visto ninguna irregularidad, ni siquiera por parte de Trump.

En el Capitolio, tres congresistas republicanos —Boebert, Marjorie Taylor Greene y Nancy Mace— se han sumado a la iniciativa de los representantes Thomas Massie, republicano de Kentucky, y Ro Khanna, demócrata de California, para forzar una votación sobre la publicación de los archivos en la Cámara. Se espera que la firma número 218, decisiva para la petición, sea entregada por la representante Adelita Grijalva el miércoles por la tarde, lo que permitirá que la iniciativa avance.

Bondi fue vista saliendo de la Casa Blanca a la 1:10 pm ET del miércoles.

Si alguien, como Boebert, retirara su nombre de la petición, Massie y Khanna ya no contarían con el apoyo necesario para seguir adelante.

Mediante el complejo procedimiento de una petición de destitución en la Cámara de Representantes, si 218 miembros —la mayoría de los 435 distritos— la firman, pueden forzar una votación en el pleno sobre cualquier asunto, incluso si la dirección se opone. Este tipo de iniciativa rara vez tiene éxito.

Se espera que al menos dos mujeres que afirman ser supervivientes de los abusos de Epstein asistan a la ceremonia de investidura de Grijalva el miércoles por la tarde, según informan a CNN fuentes con conocimiento del caso.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el miércoles que los correos electrónicos publicados ese mismo día, que mencionan a Trump, “no prueban absolutamente nada”. También defendió los esfuerzos del gobierno para bloquear las iniciativas en la Cámara de Representantes que intentan obligar a la publicación de los archivos de Epstein , argumentando que el gobierno está comprometido con la transparencia.

“Estamos cooperando y mostrando nuestro apoyo al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Esa es parte de la razón por la que están viendo estos documentos que se publicaron hoy, debido a los esfuerzos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y de los republicanos para que lleguen al público”, dijo.