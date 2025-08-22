“No creo que se haya suicidado”: Ghislaine Maxwell asegura que Epstein no se suicidó y califica a Trump como “un caballero”

La declaración de la cómplice de Epstein, de más de 300 páginas, fue parte de una entrevista sin beneficios judiciales garantizados, pero con inmunidad limitada.

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) publicó la transcripción y el audio de la entrevista que el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, realizó a Ghislane Maxwell, condenada en 2021 por seis cargos relacionados con su papel en el abuso y tráfico sexual de mujeres menores de edad por parte de Jeffrey Epstein.

Además, el Departamento de Justicia dijo que envió registros relacionados con el difunto delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Poco antes de que el DOJ publicara la transcripción, el Presidente Donald Trump dijo a los periodistas que apoyaba la transparencia en el caso.

“La gente inocente no debería salir perjudicada. Pero yo apoyo que se mantenga totalmente abierto. No me importa en lo más mínimo. Hay mucha gente que podría ser mencionada en esos archivos que no lo merece”, dijo en respuesta a una pregunta de Alayna Treene de CNN. “Porque él conocía a todo el mundo en Palm Beach. Yo no sé nada sobre eso”.

“Todo el asunto de Epstein es un engaño de los demócratas. Así que tuvimos los mejores seis meses, siete meses en la historia de la presidencia, y los demócratas no saben qué hacer, así que siguen sacando ese tema”, afirmó Trump.

Según la transcripción, el Departamento de Justicia otorgó inmunidad limitada a Maxwell para que pudiera hablar sobre su caso penal, pero no prometió ningún otro beneficio a cambio de su testimonio.

“La parte más importante de este acuerdo es que no es un acuerdo de cooperación, lo que significa que al reunirse con nosotros hoy, realmente solo estamos reuniéndonos”, dijo Blanche a Maxwell, de acuerdo con la transcripción de la entrevista publicada. “No estoy prometiendo hacer nada”.

Sin embargo, si Maxwell mintiera en la entrevista, podría enfrentar cargos adicionales, añadió Blanche.

Estas son algunas de declaraciones destacadas de la socialité británica, expareja y cómplice de Jeffrey Epstein, compiladas en 337 páginas, a través de cuatro archivos distintos.

Suicidio de Epstein

La entrevista de Ghislaine Maxwell llega mientras el presidente Donald Trump y su Gobierno han intentado sofocar las teorías de conspiración sobre Jeffrey Epstein. Pero al menos en un aspecto importante —el suicidio de Epstein— probablemente las alimente.

“No creo que se haya suicidado, no”, dijo Maxwell.

A Maxwell se le pidió que especulara sobre quién podría haberlo matado, y ella dijo que no lo sabía.

Maxwell difería de muchas teorías de conspiración sobre el suicidio de Epstein en que dijo que no creía que lo hubieran matado porque estaba chantajeando a personas. En cambio, sugirió que podría haber sido un ataque no relacionado con eso.

“En prisión, donde estoy, te matan o pagan. Alguien puede pagarle a un prisionero para que te mate por US$ 25 en la comisaría”, dijo Maxwell. “Ese es más o menos el precio actual por un encargo hoy”.

Una encuesta reciente de Reuters-Ipsos encontró que los estadounidenses dijeron 60-12 % que creen que el Gobierno está ocultando información sobre la muerte de Epstein.

La socialité afirma que no existe una lista de clientes

La cómplice del financiero caído en desgracia dijo a Blanche en su entrevista que no existe ninguna lista de clientes.

“No hay ninguna lista. Empecemos por ahí. El origen de esa historia, de hecho, puedo rastrearlo para usted desde su absoluta creación, si eso es lo que le interesa”, dijo Maxwell.

Maxwell le explicó al vicesecretario de Justicia el origen de la historia de la “lista de clientes”.

En 2009, Epstein enfrentaba demandas civiles. Un abogado llamado Brad Edwards, que trabajaba para el bufete Rothstein, Rosenfeldt & Adler, se convirtió en informante confidencial del FBI.

El FBI pudo entonces obtener la lista de uno de los exmayordomos de Epstein, Alfredo Rodríguez.

“La verdad es que Alfredo Rodríguez fue interrogado dos veces, una en julio y otra en agosto. Y en la declaración de julio, le dijo a Brad Edwards que tenía notas escritas a mano o un diario, lo que sea, en la declaración”, aseguró Maxwell.

Según la transcripción, Blanche estaba confundido por la explicación de Maxwell sobre el origen de la lista, preguntando si la lista fue “fabricada” o “falsa”.

Maxwell dijo que hay cinco personas controlando la narrativa de la historia detrás de la lista de clientes, lo que crea la confusión.

Maxwell también dijo que Edwards dejó un libro de personas que estaban involucradas, pero señaló que no recuerda que Trump estuviera involucrado.

“Brad Edwards dice que consiguió que Alfredo Rodríguez señalara en el libro de 19 a todas las personas que estaban involucradas… No recuerdo qué ocurre con Donald Trump. No, no lo sé. Tendría que mirar”, dijo Maxwell.

Maxwell terminó su historia enfatizando nuevamente que no tenía conocimiento de una lista de clientes.

“Absolutamente no. No hay ninguna lista. No hay, no tengo conocimiento de ningún chantaje. Nunca escuché eso. Nunca lo vi y nunca lo imaginé”, dijo Maxwell.

“Trump fue un caballero en todos los aspectos”

Ghislaine Maxwell dijo al Departamento de Justicia en su entrevista el mes pasado que nunca presenció nada indebido en la amistad de Donald Trump con Jeffrey Epstein y que nunca escuchó ninguna acusación de que Trump actuara de manera inapropiada “absolutamente nunca, en ningún contexto”, dijo.

Maxwell también aseguró que no vio a Trump en ninguna situación de masaje ni en la casa de Epstein.

“De hecho, nunca vi al Presidente en ningún tipo de situación de masaje. Nunca presencié al Presidente en ninguna situación inapropiada de ninguna manera. El Presidente nunca fue inapropiado con nadie”, dijo Maxwell. “En las ocasiones en que estuve con él, fue un caballero en todos los aspectos”.

También dijo que no recordaba, pero que era posible, que masajistas del spa del resort Mar-a-Lago de Trump, donde Epstein visitaba, le hubieran dado masajes privados a Epstein. Además, afirmó que nunca reclutó a una masajista de Mar-a-Lago para un masaje privado para Epstein.

Maxwell también elogió a Donald Trump y aseguró que “siempre le ha agradado”, de acuerdo con la transcripción.

“Admiro su extraordinario logro al convertirse en presidente ahora. Y me agrada, y siempre me ha agradado. Así que ese es el resumen y la sustancia de toda mi relación con él”, dijo.

Maxwell dijo que creía haber conocido a Trump en la década de 1990, a través de su padre, y estuvo en contacto social con él durante aproximadamente una década.

Ella describió que Jeffrey Epstein estaba en contacto más cercano con Trump de lo que ella había estado. Añadió que solo visitó Mar-a-Lago una o dos veces, para un evento, sola. Epstein, en cambio, visitó el lugar por separado.

“No sé de Epstein, si él tenía, cualquiera que fuera la naturaleza de la amistad del Presidente, si se quiere, o como quiera definir eso con Epstein; yo nunca fui testigo”, le dijo a Blanche en el primer día de su entrevista de dos días.

“Creo que eran amigables como la gente lo es en entornos sociales”, agregó. “No creo que fueran amigos cercanos”.