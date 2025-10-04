Georgia: La policía frena mitin opositor tras intento de asalto presidencial en Tiflis

Durante un mitin opositor, un grupo de manifestantes derribó las rejas que protegían el palacio presidencial para exigir la dimisión del gobierno.

(EFE).– Efectivos antidisturbios rechazaron hoy con empleo de gases lacrimógenos y cañones de agua un intento de asalto al palacio presidencial tras un mitin opositor en el centro de la capital georgiana que demandaba la dimisión del Gobierno.

Grupos de manifestantes, mucho de ellos con máscaras antigases, rompieron la rejas que resguardan el recinto del palacio, pero fueron rechazados por la policía, se pudo apreciar en las imágenes transmitidas en directo por la televisión local.

Se produjeron varios enfrentamientos entre los efectivos policiales y los manifestantes, algunos de los cuales fueron detenidos.

El intento de asalto al palacio presidencial se produjo después de que al término del mitin opositor el ex fiscal general de Georgia Murtaz Zodelava llamara a marchar hacia el palacio presidencial, situado a unos 500 metros de la Plaza de la Libertad, el lugar donde se había congregado los manifestantes.

“Si las participantes en la manifestación incurren en acciones de violencia o intentan asaltar edificios de la administración pública recibirán una respuesta proporcional”, había advirtido hoy en rueda de prensa ministro georgiano, Irakli Kobajidze.

El mitin y los enfrentamientos hoy coincidieron con las elecciones municipales, boicoteadas por la oposición, que según las autoridades electorales transcurrieron sin incidencias.

El Movimiento Nacional Unido, la mayor formación opositora del país, fundada por expresidente Mijaíl Saakashvili, quien actualmente cumple una larga pena de prisión, no reconoce la legitimidad de las elecciones parlamentarias de hace un año ni la del Gobierno emanado de ellas.

Desde noviembre del año pasado, tras la decisión del Gobierno georgiano, de no solicitar a Bruselas el inicio de las negociaciones de adhesión hasta 2028 estallaron continuas protestas en todo el país, en las que más 500 manifestantes y más de 170 policías resultaron herido.