Por primera vez en dos años, Hamas y sus aliados no retienen a ningún rehén vivo, mientras Israel se prepara para liberar a 250 prisioneros palestinos

Un equipo de CNN estuvo en Ofer, en la Ribera Occidental ocupada, cerca de la prisión donde Israel se prepara para liberar a algunos de los 250 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua, de acuerdo con el acuerdo de alto el fuego.

Por primera vez en más de dos años, Hamas y sus aliados en Gaza no retienen a ningún rehén vivo.

Los 20 rehenes que seguían con vida y estaban en Gaza ya están bajo custodia israelí.

Hamas y sus aliados secuestraron a 251 personas del sur de Israel y las llevaron a Gaza el 7 de octubre de 2023.

Cuatro rehenes más estaban retenidos en Gaza antes del ataque.

Los cuerpos de 26 rehenes que han sido declarados muertos siguen en Gaza y se espera que sean entregados pronto. Hay dos rehenes adicionales cuyo estado es incierto. El Gobierno israelí ha dicho anteriormente que existen “graves preocupaciones” sobre su destino.

Gaza: Liberación de rehenes palestinos

Un equipo de CNN estuvo en Ofer, en la Ribera Occidental ocupada, cerca de la prisión donde Israel se prepara para liberar a algunos de los 250 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua, de acuerdo con el acuerdo de alto el fuego.

Se desconoce el momento exacto en que se producirá la liberación de los prisioneros.

CNN presenció un cuadricóptero sobrevolando la zona, que arrojó panfletos con el mensaje: “Los estamos vigilando en todas partes”, advirtiendo a los presentes de que no expresen “apoyo o afiliación con una organización terrorista”.

Los panfletos también tenían una gran ilustración de un ojo en el centro, junto a imágenes de drones.

La seguridad israelí también lanzó dos granadas aturdidoras fuera de la prisión.

Otros prisioneros y detenidos, que han estado retenidos en Israel sin cargos, serán liberados de la prisión de Ketziot, en el sur de Israel, y serán trasladados a Gaza o deportados a Egipto.