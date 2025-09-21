Mundo estados unidos

Con información de CNN

Funeral de Charlie Kirk podría reunir a más de 200 mil personas, según la policía en Estados Unidos

Por CNN Chile

21.09.2025 / 14:02

La cifra duplica las estimaciones iniciales y supera con creces la capacidad del State Farm Stadium, sede principal del acto, que junto al Desert Diamond Arena —espacio de desborde— no logra cubrir la demanda.

(CNN) – Un portavoz del Departamento de Policía de Glendale aseguró que más de 200.000 personas podrían intentar asistir a la ceremonia de hoy en memoria del activista conservador asesinado Charlie Kirk, el doble de la estimación anterior de 100.000 personas.

Más de 200.000 personas se han registrado para el evento en el sitio web de Turning Point USA, dijo hoy José Santiago a CNN.

Ese número superaría la cantidad asientos disponibles: el State Farm Stadium tiene capacidad para más de 63.000 personas, según su sitio web, con la posibilidad de expandirse para acomodar a 10.000 adicionales.

El Desert Diamond Arena, que servirá como sede de desbordamiento, tiene una capacidad de asientos para alrededor de 19.000 personas.

