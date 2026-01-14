Mundo Venezuela

Funcionarios venezolanos regresan a X en aparente fin a prohibición de la plataforma durante la era de Maduro

Por Diego Mendoza

14.01.2026 / 08:03

(CNN) – Funcionarios de Venezuela, incluida la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, regresaron a X este martes por la noche en una aparente reversión de la decisión de Nicolás Maduro en 2024 de bloquear la plataforma en el país.

Reanudaremos el contacto por este canal”, publicó Rodríguez en su cuenta oficial. “Venezuela sigue de pie, con fuerza y ​​conciencia histórica”.

En su perfil actualizado, Rodríguez se describe como “Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela” y agrega: “Junto al presidente Nicolás Maduro en el camino de Bolívar y Chávez”.

Maduro, el presidente derrocado que fue recientemente capturado por Estados Unidos, prohibió X en Venezuela en agosto de 2024 tras un enfrentamiento en línea con el propietario de X, Elon Musk. Maduro inicialmente indicó que la prohibición era temporal, pero los venezolanos no han podido acceder libremente al sitio desde entonces.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, una de las figuras más poderosas del Gobierno, también pareció regresar a X el martes, con una publicación que decía: “Pasando a darles un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado al tanto de la situación en nuestro país”.

Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada y presidente de la Asamblea Nacional, también publicó en X: “Sigamos por el camino de la prosperidad, el diálogo y el respeto. ¡Venceremos!”.

CNN se comunicó con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) para obtener comentarios sobre el aparente fin del bloqueo a X.

La cuenta oficial de Maduro también apareció activa este martes, publicando una imagen de él y su esposa Cilia Flores, quien también fue capturada en el operativo estadounidense, con un texto en español que decía “Han pasado 11 días desde su secuestro” y “#LosQueremosDeVuelta”.

No quedó claro de inmediato quién controla la cuenta verificada de Maduro. CNN se ha puesto en contacto con el Ministerio de Comunicación e Información para informarse sobre el manejo del usuario.

La cuenta verificada de Maduro todavía se representa como “Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 2025 – 2031 – Soldado de Bolívar – Hijo de Chávez”.

