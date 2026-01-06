Mundo nicólas maduro

Funcionarios de EE.UU. revelan que Maduro y su esposa se hirieron al huir durante su captura

Por Natasha Bertrand, Zachary Cohen y Jim Sciutto, CNN

06.01.2026 / 16:09

Las lesiones ocurrieron cuando la pareja chocó contra un marco de puerta de acero mientras intentaba esconderse de las fuerzas especiales estadounidenses.

(CNN) – Funcionarios de la administración Trump informaron a legisladores que el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, sufrieron heridas en la cabeza al golpearse contra un marco de puerta bajo mientras huían de las fuerzas estadounidenses que los capturaban.

Los operadores de la Fuerza Delta les brindaron primeros auxilios tras su aprehensión. En su comparecencia judicial, ambos mostraron signos visibles de las lesiones.

Una operación con bajas y consecuencias políticas

Durante la operación, que involucró a unos 200 efectivos en Caracas, se desató un “feroz enfrentamiento a tiros” con una fuerza de reacción rápida cubana. Cuba reportó 32 muertos entre sus filas.

Los funcionarios estadounidenses insistieron en que la captura no fue un cambio de régimen, y que ahora trabajan con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a quien consideran más pragmática, para influir en la futura política petrolera de Venezuela.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

