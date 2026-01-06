Funcionarios de EE.UU. revelan que Maduro y su esposa se hirieron al huir durante su captura

Las lesiones ocurrieron cuando la pareja chocó contra un marco de puerta de acero mientras intentaba esconderse de las fuerzas especiales estadounidenses.

(CNN) – Funcionarios de la administración Trump informaron a legisladores que el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, sufrieron heridas en la cabeza al golpearse contra un marco de puerta bajo mientras huían de las fuerzas estadounidenses que los capturaban.

Los operadores de la Fuerza Delta les brindaron primeros auxilios tras su aprehensión. En su comparecencia judicial, ambos mostraron signos visibles de las lesiones.

Una operación con bajas y consecuencias políticas

Durante la operación, que involucró a unos 200 efectivos en Caracas, se desató un “feroz enfrentamiento a tiros” con una fuerza de reacción rápida cubana. Cuba reportó 32 muertos entre sus filas.

Los funcionarios estadounidenses insistieron en que la captura no fue un cambio de régimen, y que ahora trabajan con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a quien consideran más pragmática, para influir en la futura política petrolera de Venezuela.