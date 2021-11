(CNN) – El martes estalló la violencia en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, cuando los migrantes desesperados por cruzar a la Unión Europea arrojaron piedras a los guardias fronterizos polacos que respondieron con cañones de agua y gases lacrimógenos.

Las autoridades polacas y bielorrusas se han culpado mutuamente por el aumento de las tensiones en la frontera, donde miles de personas han viajado con la esperanza de ingresar a la UE solo para encontrarse atrapadas en condiciones de congelación.

Hubo escenas caóticas en el cruce fronterizo de Bruzgi-Kuźnica, donde se podía ver a multitudes de migrantes rompiendo bloques de concreto y recogiendo ramas de árboles para lanzarlas hacia el lado polaco.

Fuertes explosiones resonaron entre la multitud y una densa nube de humo se cernió sobre sus cabezas. Los medios de comunicación estatales bielorrusos BeITA informaron que los cañones de agua utilizados por las fuerzas polacas rociaron un líquido amarillo que provocó quemaduras, y que la gente se estaba asfixiando y sintiendo náuseas por el humo. Un equipo de CNN fue alcanzado por el agua disparada por guardias polacos.

Siete policías resultaron heridos tras ser alcanzados por proyectiles, según la policía polaca.

Las mujeres y los niños que, apenas un día antes, habían acampado en tiendas de campaña cerca de la valla fronteriza se habían retirado, y los hombres, muchos de ellos expresando su enojo por haber sido dejados en el limbo en condiciones espantosas, se estaban acumulando en los enfrentamientos más dramáticos para fecha. “Estamos luchando por mantenernos con vida”, dijo un hombre a CNN.

La Guardia de Fronteras polaca dijo el martes que los migrantes acampados cerca del puesto de control de Bruzgi-Kuźnica se estaban comportando “agresivamente”, arrojando piedras y varios objetos a los servicios polacos. “Para evitar el cruce ilegal de la frontera, se utilizaron cañones de agua contra extranjeros agresivos”, dijo la agencia de seguridad en Twitter.

El Ministerio de Defensa de Polonia compartió imágenes en Twitter que mostraban a oficiales y soldados polacos parados hombro con hombro con escudos antidisturbios mientras se lanzaban rocas sobre la valla fronteriza de alambre de púas, describiendo la escena como un “ataque de migrantes”.

El ministerio también acusó a los servicios bielorrusos de equipar a los migrantes con “granadas paralizantes”.

El portavoz de los servicios de seguridad de Polonia, Stanisław Żaryn, escribió en Twitter el martes sobre los enfrentamientos, felicitando a las fuerzas polacas por repeler con éxito la “primera ola de ataques en la frontera”.

BelTA informó de “un agravamiento de la situación” en la frontera el martes, ya que los migrantes intentan “por todos los medios llegar a Polonia” y las autoridades polacas responden con gases lacrimógenos, granadas paralizantes y cañones de agua vertiendo agua sobre la gente en el frío”.

“La gente dice que está cansada de esperar y está lista para abrirse paso”, según BeITA.

Volvemos a Irak

Anton Bychkovsky, portavoz del Comité Estatal de la Guardia de Fronteras de Bielorrusia, le dijo a BelTA que la agencia estaba iniciando una investigación sobre el “incidente” el martes.

No está claro qué provocó los enfrentamientos del martes, pero existe una creciente sensación de frustración entre los inmigrantes porque Europa no los está recibiendo. Ahora se enfrentan a condiciones que las Naciones Unidas han calificado de “catastróficas”: sufren de hambre e hipotermia y acampan en frágiles tiendas de campaña en campamentos improvisados ​​en la frontera.

Durante las últimas 48 horas han circulado rumores en los campamentos de que el gobierno polaco podría abrir la frontera y permitir un corredor humanitario a través de Alemania. Polonia lo ha negado rotundamente y las personas reunidas en la zona han recibido mensajes de texto de las autoridades polacas diciendo que la información era una “total mentira y tontería”.

El mensaje SMS, también recibido por miembros del equipo de CNN en la zona, dice en parte: “Polonia no permitirá que los migrantes pasen a Alemania. Protegerá su frontera. No se deje engañar, no intente tomar ninguna acción.”

Las fuerzas polacas parecían haber dispersado a las multitudes desde el puesto de control fronterizo cuando cayó la noche del martes, y algunos regresaron a un campamento en el bosque mientras que otras personas vulnerables eran llevadas al interior.

La agencia fronteriza de Bielorrusia le dijo a CNN que algunos migrantes, incluidas mujeres, niños y personas con afecciones médicas, fueron trasladados 1,5 kilómetros a un centro de procesamiento, donde recibirán refugio, alimentos y tratamiento médico. Los funcionarios también le dijeron a CNN que se tomará una decisión sobre si deportarlos de regreso a sus países de origen. La mayoría de los reunidos en la frontera son de Oriente Medio y Asia.

Se podía ver a las familias alejándose del lugar de los enfrentamientos, con niños exhaustos a cuestas, algunos cargados en los hombros de sus padres. Cuando CNN le preguntó a dónde iba, un hombre dijo: “De vuelta a Irak. Adiós Bielorrusia”.

Lukashenko pone “en riesgo” la vida de los migrantes

La crisis ha llevado a la UE a preparar nuevas sanciones contra Bielorrusia, a la que acusa de fabricar la crisis en la frontera oriental del bloque.

El gobierno del presidente Alexander Lukashenko ha negado repetidamente tales afirmaciones, culpando a Occidente de los cruces y acusándolo de maltrato a los migrantes.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo el martes que la alianza militar está “profundamente preocupada por la forma en que el régimen de Lukashenko está utilizando a los migrantes vulnerables como una táctica híbrida contra otros países, y esto en realidad está poniendo en riesgo la vida de los migrantes”.

Habló antes de una reunión con los ministros de defensa de la UE el martes y un día después de advertir a Moscú que la OTAN apoyaría a Ucrania contra “posibles acciones agresivas” en medio de una gran concentración de tropas rusas cerca de las fronteras de Ucrania. Ucrania no es miembro de la OTAN ni de la UE.

Los movimientos militares continúan poniendo a prueba un orden político frágil en la región y profundizan las preocupaciones sobre el potencial de una crisis geopolítica más amplia.

Lukashenko habló el martes con el presidente aliado ruso Vladimir Putin sobre la situación en la frontera de Bielorrusia, días después de que los dos países mostraran su poderío militar cerca de Polonia en simulacros conjuntos de paracaidistas.

Los líderes también discutieron la situación en la vecina Ucrania y los ejercicios liderados por Estados Unidos cerca de las fronteras de Rusia y en el Mar Negro, dijo la oficina de Lukashenko.

Rusia, el mayor socio político y económico de Bielorrusia, sigue defendiendo el manejo de la crisis fronteriza por parte de Minsk y al mismo tiempo niega cualquier participación en ella.

El lunes, la UE aumentó la presión sobre todas las partes involucradas en alimentar la crisis fronteriza. El jefe de Asuntos Exteriores del bloque, Josep Borrell, anunció en rueda de prensa en Bruselas que los cancilleres de la UE han acordado imponer nuevas sanciones a “personas, aerolíneas, agencias de viajes y todos los implicados en este empuje ilegal de inmigrantes contra nuestras fronteras”.

La lista completa de personas y entidades estaría “confirmada en los próximos días”, agregó. Esta será la quinta ronda de sanciones impuesta a Bielorrusia por la UE luego de una disputada elección presidencial y la represión de los disidentes.