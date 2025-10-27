Francia: Llevan a juicio a 10 personas acusadas de acoso cibernético contra la primera dama Brigitte Macron

El juicio ocurre luego de que el presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa presentaran una demanda por difamación de 22 cargos en el estado estadounidense de Delaware contra la podcaster de derecha Candace Owens por la afirmación de que Brigitte Macron podría ser un hombre.

(CNN) — Diez personas fueron juzgadas el lunes en París acusadas de acoso en línea a la primera dama francesa, Brigitte Macron, después de que difundieron lo que los fiscales llamaron “comentarios maliciosos” sobre el género y la sexualidad de la esposa del presidente Emmanuel Macron.

El juicio se produce tres meses después de que Macron y su esposa presentaran una demanda por difamación de 22 cargos en el estado estadounidense de Delaware contra la podcaster de derecha Candace Owens por la afirmación de que Brigitte Macron podría ser un hombre.

El caso francés está relacionado con una denuncia presentada por el abogado de la primera dama en agosto de 2024 por acoso cibernético, que provocó dos oleadas de arrestos en febrero y marzo de 2025.

Las investigaciones iniciales identificaron varias acusaciones sobre el género y la sexualidad de Brigitte Macron, además de calificar la diferencia de edad entre ella y el presidente de “pedofilia”, según el fiscal. Se espera que el juicio dure dos días y es probable que el veredicto se dicte más tarde.

Entre los ocho hombres y dos mujeres de entre 41 y 60 años que están siendo juzgados se encuentran un funcionario electo, un galerista, un especialista en informática, un profesor, un administrador de propiedades y un empresario.

BFMTV, afiliada de CNN, proporcionó detalles sobre uno de los acusados: Aurélien Poirson-Atlan, ejecutivo publicitario de 41 años, quien usa el seudónimo “Zoé Sagan” en redes sociales.

Su cuenta X, suspendida desde entonces, ha sido objeto de varias quejas y a menudo se la vincula con conspiranoicos.

La demanda de Delaware alega que Owens transmitió “una implacable campaña de difamación de un año de duración contra los Macron”.

En marzo, el comentarista conservador revivió una teoría conspirativa en un video de YouTube titulado “¿Es la primera dama de Francia un hombre?”, según la denuncia. Ampliamente promocionado en X, Owens afirmó que la teoría conspirativa era “probablemente el mayor escándalo de la historia política”.

Desde entonces, Owens ha producido numerosos videos sobre Brigitte Macron para sus casi 4,5 millones de suscriptores de YouTube, incluida una serie de varias partes llamada “Becoming Brigitte”.