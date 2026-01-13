Fiscalía de España investiga a Julio Iglesias por presunto acoso sexual y “tocamientos” a dos exempleadas

La Audiencia Nacional abrió diligencias penales reservadas tras una denuncia de una empleada doméstica y una fisioterapeuta que trabajaron en sus residencias del Caribe.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió diligencias de investigación penal contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos de acoso y tocamientos sin consentimiento hacia dos exempleadas que trabajaron en sus residencias del Caribe.

Según una investigación conjunta de elDiario.es y Univisión Noticias, las denuncias, formalizadas el 5 de enero, provienen de una empleada de hogar y una fisioterapeuta que describieron un ambiente de control, presión psicológica y hostigamiento recurrente.

Una investigación bajo estricta reserva

El Ministerio Público confirmó que el caso tiene “carácter reservado” para proteger la identidad y seguridad de las presuntas víctimas, sin ofrecer más detalles.

Las afectadas relataron episodios de tocamientos, insultos y humillaciones que atribuyen directamente a Iglesias, y señalaron que acudieron a la justicia tras no encontrar soluciones en el ámbito laboral.

Según reportó Infobae, hasta ahora, la defensa del artista no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones, que se mantienen en una fase preliminar de instrucción bajo secreto de sumario.