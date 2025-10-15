Fiscal Saab descarta participación de gobierno venezolano en crimen de Ojeda y arremete contra Gabriel Borices: “Es un Presidente repudiado (…) Un heredero de Pinochet”

Y agregó: "Boric hoy representa la continuidad del Pinochetismo (...) Él le entregó el manejo de riquezas chilenas al yerno de Pinochet".

El Fiscal Nacional de Venezuela, Tarek William Saab arremetió contra el Presidente de Chile, Gabriel Boric por vincular el crimen de Ronald Ojeda con el gobierno de Nicolás Maduro.

“Boric es un Presidente repudiado, odiado por toda la gente que de cerca ha visto como el ha traicionado a todos los mártires que se alzaron (…) producto de la represión que desató Piñera en contra de la juventud que buscó un cambio en Chile”, indicó el persecutor venezolano en diálogo con Canal 13.

Y agregó: “Boric hoy representa la continuidad del Pinochetismo (…) Él le entregó el manejo de riquezas chilenas al yerno de Pinochet”.

Saab sostuvo, además, que “Boric desaparecerá dentro de poco del mapa político chileno, por la puerta trasera”.

Y en esa misma línea, aseguró que “no solo niego la participación del ministro Cabello, de cualquier autoridad venezolana”.

“Un heredero de Pinochet como Boric no tiene moral para estar hablando de Venezuela, de nuestra idiosincrasia, de nuestra soberanía”, cerró.