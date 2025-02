Fiscal general de Venezuela: Fiscalía chilena es “la más pirata” y crimen de Ojeda fue una “operación de falsa bandera”

Tarek William Saab habló en duros términos sobre el trabajo del Ministerio Público chileno en cuanto al crimen del exmilitar Ronald Ojeda, criticando que no pudieran revisar las pruebas que manejaban en el caso.

Un nuevo capítulo sumó la tensa relación que ha tenido Chile con Venezuela tras la asunción de Nicolás Maduro para un nuevo periodo, tras las cuestionadas elecciones presidenciales.

Esta vez fueron las declaraciones del fiscal general del país caribeño, Tarek William Saab, quien acusó al Estado chileno de operar para encubrir los detalles de la muerte de Ronald Ojeda, exmilitar opositor venezolano.

“He dicho, por ejemplo, que la muerte de Ojeda en Chile fue una operación de falsa bandera que el propio Estado chileno encubrió y yo lancé una línea de investigación a ver si había la participación de policías de terceros país y del propio Chile”, afirmó el persecutor venezolano a BBC.

En esa línea, agregó dos dictores fueron enviados por parte de los venezolanos en coordinación con los persecutores chilenos, pero que no fueron recibidos: “yo me comuniqué con el fiscal general y ¿sabe qué ocurrió? No lo recibieron. ¿Por qué no nos permitieron revisar las pruebas de los expedientes? ¿Por qué? Porque no hay Fiscalía más pirata en el mundo que la chilena”.

Por otro lado, Saab expresó que “el Tren de Aragua ha sido desmantelado en este país (Venezuela), a tal punto que 50 de sus miembros principales están presos y sobre ellos recaerá la máxima pena”.