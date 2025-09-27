Fijan fecha de tercer juicio contra Nicolás Zepeda por la desaparición de Narumi Kurosaki

Luego de haber sido condenado en dos oportunidades por el asesinato de su expareja —sentencias que fijaban penas de 28 años de prisión—, la Corte de Casación anuló el segundo fallo por vulneraciones al derecho a defensa, al detectarse pruebas presentadas sin ser compartidas con la defensa.

El caso que involucra al chileno Nicolás Zepeda y la desaparición de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki sumará un nuevo capítulo.

Esta semana se confirmó que habrá un tercer juicio, agendado para el 17 de marzo de 2026 en la ciudad francesa de Lyon, y que se extenderá hasta el 3 de abril, recogió el medio francés L’Est Républicain.

El caso

Zepeda fue condenado por primera vez en 2022 a 28 años de cárcel por el Tribunal de Besanzón, que lo encontró culpable de asesinar a su expareja en diciembre de 2016.

Un año después, el fallo fue ratificado en apelación por el Tribunal de Vesoul. Pero en febrero de 2025, la Corte de Casación anuló el segundo juicio, argumentando que la Fiscalía presentó pruebas sin haberlas compartido previamente con la defensa, afectando así el debido proceso.

El nuevo juicio será el tercero en menos de cuatro años.

Según la acusación, entre el 4 y 5 de diciembre de 2016, Zepeda habría estrangulado a Kurosaki, y luego se habría deshecho del cuerpo —posiblemente quemándolo o lanzándolo al río Doubs—.

Hasta ahora, el cuerpo de la joven nunca ha sido encontrado, lo que ha mantenido abierta la herida tanto en su país como en Francia.

Actualmente, Nicolás Zepeda permanece en prisión preventiva, a la espera de lo que podría ser el desenlace definitivo de su caso.