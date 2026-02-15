Venezuela: Familiares de presos políticos se unen a huelga de hambre en Caracas para pedir liberación

La huelga surge pocas horas después de que 17 personas, incluidos líderes sindicales y dos jóvenes con autismo, fueran excarceladas, lo que fue celebrado por algunos, pero no apaciguó el dolor de los familiares de los demás prisioneros.

(EFE) – Familiares de presos políticos en Venezuela se sumaron este sábado a la huelga de hambre comenzada en la víspera por sus parientes, recluidos en un comando policial en Caracas, y pocas horas después de que fueran excarceladas 17 personas, entre ellas dirigentes sindicales y dos jóvenes con trastorno del espectro autista.

En las afueras del comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7, más de una decena de personas iniciaron la huelga a las 6:00 hora local (10:00 GMT), con el fin de exigir la liberación de los presos políticos.

El grupo dijo a EFE que la última vez que comieron fue alrededor de las 3:00 hora venezolana.

“Familiares en huelga de hambre”, reza un cartel en el lugar, donde los manifestantes se mantienen en el suelo, sobre colchonetas y protegidos del sol con paraguas.

Evelis Cano, madre del detenido Jack Tantak, dijo a EFE que la huelga es “indefinida, hasta que los liberen a todos”.

“Están en depresión, están en desespero porque quieren salir”, expresó la mujer, quien dijo tener “mucho malestar de salud” y haber sufrido subidas de la presión arterial.

Petra Vera, cuyo cuñado se encuentra preso, indicó a EFE que se espera la llegada de un grupo de médicos que hará un “monitoreo constante de la situación de cada una de ellas”.

“Esperamos la pronta respuesta, la liberación inmediata y plena de todos”, expresó.

Vera, quien no participa en la huelga por ser paciente oncológico en remisión, afirmó que los familiares se sienten “burlados y desmoralizados por esas promesas no cumplidas” de las autoridades.

En X, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos señaló que el viernes las personas recluidas en este comando policial “se declararon en huelga de hambre como medida de presión ante los anuncios reiteradamente incumplidos” por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

El funcionario prometió el pasado 6 de febrero la liberación de “todos” una vez se aprobara la ley de amnistía -aún en discusión-, que estimó pasaría “a más tardar” este día 13.

Sin embargo, el Parlamento, controlado por el chavismo, aplazó el jueves para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley, al haber diferencias por un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

El titular del Parlamento informó este sábado de 17 excarcelaciones en Zona 7 como parte, dijo, del proceso de la ley de amnistía.

Entre los excarcelados, se encuentran José Elías Torres, secretario general de la principal gremial de trabajadores del país; William Lizardo, líder sindical del sector de la construcción; y los jóvenes con autismo Gabriel Sánchez y Gilmary Alcalá, así como la madre de ella, Zulma Lasala.

Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, los 17 formaban parte de un grupo de “más de 50” detenidos en el comando.

El proceso de excarcelaciones y la discusión de una amnistía suceden en un “nuevo momento político”, anunciado por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo luego de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas el pasado enero.