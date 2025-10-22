Pareja chilena fue hallada muerta en Tacna: Mujer estaba desaparecida desde 2020 y hombre tenía orden de captura

La policía peruana encontró los cuerpos de una pareja chilena y una niña de 5 años al interior de un departamento en Tacna. La joven había sido reportada como desaparecida hace cinco años y el hombre tenía causas pendientes en Chile por robo y contrabando.

Impacto en la frontera norte. La Policía Nacional del Perú confirmó el hallazgo de una familia chilena muerta al interior de un departamento en el distrito de Gregorio Albarracín, en la ciudad de Tacna.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los cuerpos fueron encontrados tras denuncias de vecinos que alertaron por un fuerte olor proveniente del inmueble. Al ingresar al lugar, los funcionarios hallaron sin vida a Juan Carlos Quispe (51), Emma Paredes (21) y una niña de 5 años.

El jefe de la comisaría local, mayor Josseth Rendón Salas, señaló que las víctimas eran de nacionalidad chilena y que la data de muerte fluctuaba entre diez y once días. El informe forense preliminar determinó que Quispe y la menor presentaban heridas cortopunzantes, mientras que en el domicilio se encontraron pastillas, lo que abrió la hipótesis de un posible ataque seguido de suicidio.

La mujer había sido reportada como desaparecida en Chile desde 2020, cuando aún era menor de edad, mientras que el hombre mantenía una orden de captura vigente por los delitos de robo y contrabando.

El fiscal Wilfredo Calizaya informó que se revisarán cámaras de seguridad internas y externas del edificio, además de los teléfonos celulares incautados, para esclarecer las circunstancias del hecho.

La investigación quedó a cargo de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público de Tacna, que trabajan en coordinación con las autoridades chilenas.