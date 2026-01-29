Estados Unidos: Falso agente del FBI intentó liberar a Luigi Mangione de la cárcel

Mark Anderson fue detenido tras intentar liberar a Mangione, quien permanece encarcelado desde 2024 por el presunto homicidio de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare.

Un hombre oriundo de Minnesota fue detenido este miércoles en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, tras intentar hacerse pasar por un agente del FBI para liberar al acusado de asesinato Luigi Mangione.

El detenido sería un sujeto de 36 años identificado como Mark Anderson, quien llegó la noche del miércoles e ingresó a la cárcel federal afirmando ser un agente de la policía que contaba con una orden judicial para liberar a Mangione, según informó CNN.

Anderson enfrentará cargos por hacerse pasar por un funcionario del Gobierno de Estados Unidos, y su audiencia se realizará este jueves en el tribunal federal de Brooklyn, en Nueva York.

¿Cómo se infiltró en la cárcel?

El medio estadounidense relató que, al momento de ingresar, los funcionarios le solicitaron sus credenciales oficiales, ante lo cual Anderson entregó únicamente su licencia de conducir y declaró que portaba armas en su mochila.

Esto fue confirmado cuando los agentes registraron el bolso y encontraron un tenedor de barbacoa junto a un cuchillo de acero.

“Anderson presuntamente arrojó documentos a los agentes del BOP. Los documentos parecían estar relacionados con demandas legales contra el Departamento de Justicia”, señaló el agente del FBI que firmó la denuncia, según consignó CNN.