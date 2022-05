(EFE) – El número de muertes dejadas por la operación policial del martes en una favela de Río de Janeiro se elevó a 25 tras el fallecimiento de dos de las ocho personas que habían sido hospitalizadas con heridas de bala, informaron este miércoles fuentes oficiales en esta ciudad brasileña.

Las víctimas de la considerada segunda operación policial más letal en las dos últimas décadas en Río de Janeiro sumaban 22 hasta la noche del martes, pero las autoridades regionales informaron que en la madrugada murieron dos sospechosos heridos que estaban bajo custodia en el hospital Getulio Vargas y se confirmó que un menor llevado ayer a un centro médico también fue víctima del tiroteo.

De acuerdo con la secretaría regional de Salud, otras seis personas continúan hospitalizadas por heridas de bala, igualmente custodiadas por ser considerados miembros de bandas de narcotraficantes, en los hospitales Getulio Vargas y Salgado Filho.

Entre esas víctimas figura una mujer de 41 años que estaba en su casa cuando se registró el tiroteo y fue alcanzada por una bala perdida de un arma de fuego de largo alcance.

Los otros 22 son señalados por la Policía Militarizada como miembros del Comando Vermelho, la mayor organización criminal de Río de Janeiro y que controla el tráfico de drogas en la mayoría de las favelas de la ciudad, cuyos líderes eran los blancos de la operación.

La operación tuvo como escenario Vila Cruzeiro, una de las favelas del Complejo de Penha, un gigantesco conjunto de barriadas pobres en la zona norte de Río de Janeiro y en la que estarían escondidos líderes del Comando Vermelho.

El nuevo episodio ocurrió un año después de que una acción policial en otra favela de la zona norte de la ciudad brasileña dejara 28 víctimas, con lo que se convirtió en la operación de policía más letal en la historia de esta ciudad. La de este martes fue la tercera más letal.

Para la Defensoría Pública de Río de Janeiro, la “alta letalidad” de la operación permite sospechar que ocurrió “una matanza”.

“Hasta el momento se está investigando la legalidad de la operación y la proporcionalidad en el uso de la fuerza. La alta letalidad de la operación levanta la sospecha de que pudo haber sido cometida una matanza“, aseguró el organismo en comunicado.

La Procuraduría General de la República informó que, ante las sospechas de posibles abusos de la policía, abrió una investigación para establecer las circunstancias de cada una de las muertes.

Pese a todas esas sospechas, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, felicitó a los policías por haber “neutralizado a por lo menos 20 marginales vinculados al narcotráfico tras haber sido atacados a tiros”.

Agregó que los muertos fueron responsables por el asesinato de al menos 13 policías tan sólo en lo que va de 2022 y que se les decomisaron 13 fusiles, 4 pistolas y 12 granadas, y que esas informaciones son omitidas para “demonizar a quienes arriesgan sus vidas por nosotros”.

“Lamentamos por la víctima inocente, así como por la inversión de valores por parte de los medios, que eximen a los bandidos de cualquier responsabilidad“, agregó el mandatario en un mensaje en las redes sociales.

