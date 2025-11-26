Mundo Gobierno de Perú

Expresidente peruano Martín Vizcarra condenado a 14 años de prisión por corrupción

Por CNN Chile

26.11.2025 / 16:40

Un tribunal declaró probado que el exmandatario recibió sobornos por más de 700.000 dólares durante su gestión como gobernador regional, en un fallo que incluye inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) recibió una condena de 14 años de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo, tras comprobarse que recibió más de 2,3 millones de soles (unos 700.000 dólares) en sobornos durante su periodo como gobernador de Moquegua.

El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional verificó que Vizcarra entregó contratos “a cambio de dinero” a las empresas Obrainsa e ICCGSA para los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, utilizando contratos ficticios y pagos en efectivo.

Reacción y apelación

Desde la sala judicial, Vizcarra afirmó en redes sociales que la sentencia responde a una “venganza” por enfrentarse a un “pacto mafioso” en el Congreso, instando a sus seguidores a apoyar la candidatura presidencial de su hermano Mario en 2026.

Según reportó Cooperativa, su abogado interpuso una apelación inmediata contra el fallo, que también incluye una indemnización equivalente al monto de los sobornos, una multa de 94.900 soles y nueve años de inhabilitación para funciones públicas. La jueza Fernanda Ayasta fundamentó la decisión en testimonios y documentos que demostraron que los pagos ilegales continuaron incluso durante su mandato presidencial.

