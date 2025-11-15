Explosión e incendio de magnitudes catastróficas desatan el caos en el polígono industrial de Ezeiza

Una violenta deflagración en una empresa de productos químicos generó una enorme nube tóxica y dejó al menos 25 heridos, mientras los bomberos luchan para evitar una cadena de explosiones.

Una explosión seguida de un incendio de proporciones devastadoras sacudió anoche el Polígono Industrial de Ezeiza, Argentina, desatando un operativo de emergencia sin precedentes.

El siniestro, que inició en la planta de la empresa química Logischem, provocó al menos 25 heridos y una masiva nube tóxica que encendió las alarmas sanitarias. La onda expansiva se sintió a más de 15 kilómetros de distancia.

El riesgo de una catástrofe mayor

El fuego se propagó con rapidez y afectó a cinco plantas industriales vecinas. La situación crítica llevó a las autoridades a decretar el cierre total de la Autopista Ezeiza-Cañuelas para facilitar las tareas de extinción.

La principal preocupación de los equipos de bomberos es contener las llamas antes de que alcancen la empresa Flamia, que almacena productos altamente inflamables. Un nuevo incendio allí podría desencadenar “una catástrofe aún mayor”, según admitieron las fuentes oficiales.

Según reportó TN, más de una veintena de cuarteles de bomberos trabajan en el lugar en un operativo que, se estima, podría extenderse entre 24 y 36 horas. Las autoridades mantienen activo un código rojo en hospitales de la zona y repiten un llamado urgente a la población: evitar acercarse al área para no obstaculizar las labores de rescate y contención. La investigación para determinar el origen de la explosión ya está en marcha.