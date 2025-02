“No estaba en buen estado”: Experto evalúa el extraño avistamiento de un Pez Diablo emergiendo a la superficie

El inédito avistamiento de un diablo negro en aguas superficiales ha generado interrogantes en la comunidad científica. En conversación con CNN Chile, el investigador del Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) Marcelo Oliva, explicó que no existen registros previos de un evento similar y que las causas detrás de este fenómeno aún son inciertas.

El reciente avistamiento de un diablo negro o rape abisal en aguas superficiales ha despertado el interés de la comunidad científica.

Este fenómeno, registrado cerca de la costa de Tenerife, podría representar el primer caso documentado de un ejemplar de esta especie en la superficie y a plena luz del día.

Para comprender mejor el caso, CNN Chile conversó con Marcelo Oliva, Profesor Titular e investigador del Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) y la Universidad de Antofagasta, especialista en Ciencias del Mar y Recursos Biológicos, quien abordó las principales interrogantes en torno a este inusual evento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CNNChile (@cnnchile)

Factores ambientales y precedentes científicos

Consultado sobre las posibles causas ambientales que podrían haber llevado al pez a emerger, Oliva explicó que es difícil determinar una razón específica, ya que en las profundidades donde habitan estos animales (más de 1000 metros), las condiciones suelen ser estables.

“Es difícil responder esa pregunta, ya que parte del supuesto de que fueron factores ambientales los que generaron la emersión del pez“.

En cuanto a precedentes de otros peces abisales detectados en la superficie, el especialista señaló que no conoce registros previos de este tipo de desplazamientos verticales, aunque aclaró que ello no significa que no existan.

Impacto en los peces abisales

Uno de los aspectos más llamativos del caso es cómo la exposición a aguas menos profundas podría afectar a un pez abisal, adaptado a la alta presión y oscuridad.

Según Oliva, los peces que viven a más de 6000 metros de profundidad, como los de la familia Liparidae, presentan una musculatura extremadamente débil que los hace vulnerables al ascenso. No obstante, en el caso del Melanocetus, que habita entre los 200 y 2000 metros de profundidad, este problema no se presentaría con la misma gravedad.

“La verdad, mientras no se conozcan las causas, poco se puede inferir. De acuerdo con la bióloga que dio a conocer este caso, aparentemente el pez no estaba en buen estado. Lamentablemente, no se indica si fue capturado para realizar estudios posteriores”.

Monitoreo y registros en Chile

El experto también abordó los métodos disponibles para monitorear a estos organismos en su hábitat natural.

“Actualmente, se cuenta con instrumentos que, si bien son bastante caros, permiten observar el ambiente profundo. El problema es la superficie que cubren esos ambientes, que representa una proporción más que importante del planeta“.

En cuanto a registros similares en Chile, Oliva afirmó que no tiene conocimiento de avistamientos de peces abisales en aguas superficiales en el país. Sin embargo, mencionó que expediciones científicas como ATACAMEZ 2018 y HADAL 2022 han logrado estudiar especies de profundidad en su entorno natural, hasta aproximadamente 4000 metros bajo el nivel del mar.

El inédito avistamiento de este Pez Diablo plantea nuevas interrogantes sobre su comportamiento y los factores que podrían influir en su desplazamiento.