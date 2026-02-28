Experto analiza riesgo de guerra prolongada tras ataques de Estados Unidos e Israel a Irán: “El caos puede ser contagioso”

Haizam Amirah Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos (CEARC), señaló en CNN Chile que el conflicto podría extenderse y tener efectos sistémicos en la región y en potencias como China y Rusia. También cuestionó la viabilidad de un cambio de régimen en Teherán.

El director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos (CEARC), Haizam Amirah Fernández, advirtió que los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán podrían derivar en un conflicto prolongado con consecuencias regionales e internacionales de gran alcance.

En entrevista con CNN Chile, el analista sostuvo que, a diferencia de la llamada “guerra de los 12 días” del año pasado, el escenario actual presenta señales de una operación más extensa en el tiempo.

“Me temo que esta es una situación que se puede alargar. Todas las partes creen que pueden resistir e incluso imponerse”, afirmó.

Aunque reconoció la superioridad militar de Washington y Tel Aviv, subrayó que Irán tiene capacidad para responder y generar inestabilidad en el Golfo Pérsico, una zona clave para la economía y el mercado energético mundial. “El caos es contagioso”, recordó, citando advertencias previas de autoridades iraníes.

Amirah señaló que la respuesta iraní contra bases estadounidenses en países árabes no fue una sorpresa y que Teherán lo había anunciado durante meses.

Recordó que varios gobiernos de la región, entre ellos Arabia Saudita y Qatar, habían pedido a la Casa Blanca evitar una ofensiva precisamente por el riesgo de expansión del conflicto. Según explicó, el temor en esos países es que un eventual colapso del Estado iraní genere un escenario de violencia descontrolada.

El experto alertó que no se trata de un enfrentamiento limitado entre tres países, sino de una dinámica que podría alterar el equilibrio regional e involucrar intereses globales.

“Esto afecta a China, que recibe una parte considerable de su crudo del Golfo. Afecta a Rusia y a otros actores asiáticos. Hay implicaciones sistémicas”, sostuvo.

Paralelos con Irak 2003

El analista comparó la situación actual con la invasión de Irak en 2003, liderada por Estados Unidos bajo el argumento de las armas de destrucción masiva.

Recordó que aquella intervención no trajo estabilidad ni democracia a la región, sino violencia prolongada, desplazamientos masivos y la aparición de nuevos movimientos extremistas.

“Irán es un país mucho más grande, con más de 90 millones de habitantes y mayor capacidad militar. La pregunta es si alguien está pensando en el día después”, planteó.

Respecto de Turquía y Arabia Saudita, Amirah explicó que ambos gobiernos han pedido evitar una guerra abierta.

Arabia Saudita, dijo, es consciente de que un Irán sumido en el caos podría desestabilizar toda la región. Turquía, por su parte, observa con preocupación lo que percibe como una creciente impunidad de Israel para actuar militarmente en Medio Oriente.

“El temor es que se consolide una lógica en la que Israel pueda imponer su voluntad sin límites, con respaldo de Estados Unidos”, indicó.

Dudas sobre el cambio de régimen

Consultado por las declaraciones del presidente Donald Trump, quien ha hablado de la libertad del pueblo iraní y de la necesidad de un cambio de régimen, el experto se mostró escéptico.

A su juicio, ese argumento puede tener un componente de política interna en Estados Unidos, especialmente considerando que Trump prometió terminar con las “guerras interminables” en Medio Oriente.

“Pocas personas creen que la preocupación principal sea el bienestar de la población iraní”, afirmó.

Amirah también señaló que el despliegue militar estadounidense en la región es el más grande en décadas y advirtió que existe un alto riesgo de que la operación no evolucione según lo planificado por Washington y Tel Aviv.

“Hay enormes peligros y mucha probabilidad de que las cosas no salgan como se han previsto”, concluyó.