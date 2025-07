Ex primer ministro de Israel advierte que la proyectada “ciudad humanitaria” en Gaza sería un “campo de concentración”

El área se construiría sobre las ruinas de la ciudad de Rafah, albergaría eventualmente a toda la población de Gaza y una vez que los palestinos entraran en la zona no se les permitiría salir.

(CNN) – La “ciudad humanitaria” planificada dentro de Gaza para albergar a cientos de miles de palestinos sería un “campo de concentración”, advirtió el ex primer ministro de Israel, Ehud Olmert.

El ministro de Defensa, Israel Katz, declaró la semana pasada que había ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que avanzara en los planes para la zona, que eventualmente albergaría a toda la población de Gaza.

El área se construiría sobre las ruinas de la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, y una vez que los palestinos entraran en la zona no se les permitiría salir. Katz también prometió implementar un plan para la emigración de palestinos de Gaza.

“Es un campo de concentración. Lo siento”, declaró Olmert al periódico The Guardian el domingo. “Si los palestinos son deportados a la nueva ‘ciudad humanitaria’, entonces podrán decir que esto forma parte de una limpieza étnica”.

En respuesta a los comentarios de Olmert, la Oficina del Primer Ministro lo calificó de “delincuente convicto que deshonra a Israel”. En un comunicado, la oficina declaró: “Evacuamos a civiles. Hamás los bloquea. ¿Lo considera un crimen de guerra?”. Olmert fue liberado de prisión en 2017 tras cumplir 16 meses de cárcel por cargos de corrupción.

Olmert ha criticado anteriormente la conducta de las FDI en Gaza y a los líderes políticos del país. En mayo, declaró que ya no podía defender a Israel ante las acusaciones de crímenes de guerra. “¿Qué es esto si no un crimen de guerra?”, preguntó retóricamente en una entrevista con CNN. Aseguró que el primer ministro Benjamin Netanyahu y los miembros de extrema derecha de su Gobierno están “cometiendo acciones que no pueden interpretarse de otra manera”.

Más de 58.000 personas han muerto en Gaza desde el comienzo de la guerra, según el Ministerio de Salud palestino.

Sin embargo, los últimos comentarios de Olmert, quien fue primer ministro de Israel entre 2006 y 2009, fueron mucho más allá al criticar las intenciones del país en Gaza, especialmente porque las comparaciones con los campos de concentración nazis en Israel se consideran prácticamente impensables. Sin embargo, Olmert afirmó que era la “interpretación inevitable” de los planes.

“Cuando construyen un campamento donde planean ‘limpiar’ más de la mitad de Gaza, la inevitable interpretación de la estrategia es que no se trata de salvar a los palestinos. Se trata de deportarlos, expulsarlos y desecharlos”, declaró Olmert a The Guardian.

Los planes de Katz para lo que denominó la “ciudad humanitaria” se discutieron en una reunión con Netanyahu el domingo por la noche, según una fuente familiarizada con el asunto. Sin embargo, después de que los medios israelíes informaran que la construcción de la zona tomaría meses y miles de millones de dólares, la fuente afirmó que Netanyahu solicitó que su construcción fuera más breve y económica.

Yair Lapid, líder de la oposición israelí, criticó duramente los planes, y lo describió como un intento de Netanyahu de permitir que sus socios de Gobierno de extrema derecha se descontrolen con fantasías extremas solo para preservar su coalición. En un comunicado en redes sociales, Lapid instó a “poner fin a la guerra y traer de vuelta a los rehenes”.

Michael Sfard, abogado israelí de derechos humanos, declaró a CNN la semana pasada que el plan de Katz equivale al traslado forzoso de una población como preparación para la deportación. “Ambos constituyen crímenes de guerra”, afirmó Sfard.

“Si se realizan a gran escala —comunidades enteras— pueden constituir crímenes contra la humanidad”, añadió Sfard, quien descartó la idea de que cualquier salida de Gaza pudiera considerarse voluntaria.