Evo Morales exige que Bolivia nunca renuncie al mar y acusa al presidente Rodrigo Paz de posible “traición a la patria”

El exmandatario recordó la ocupación de Antofagasta en 1879, calificando este hecho como una “invasión” que le arrebató a Bolivia 400 kilómetros de costa y 120.000 km² de territorio.

El expresidente boliviano Evo Morales reafirmó su postura sobre la causa marítima en un mensaje difundido a través de sus redes sociales, exigiendo que Bolivia jamás renuncie a su derecho al mar frente a Chile.

Recordando el 14 de febrero de 1879, cuando Chile ocupó Antofagasta y dio inicio a la Guerra del Pacífico, Morales calificó ese episodio como una “invasión” y subrayó que nuestro país arrebató a Bolivia 400 kilómetros de costa y 120.000 km² de territorio.

“Casi un siglo y medio que el vecino país -con el apoyo del Estado británico y de capitales privados ingleses- nos convirtió en un país mediterráneo, destruyendo nuestra economía y contacto marítimo con el mundo“, sostuvo.

Morales, conocido por su firme defensa del mar boliviano, hizo un llamado a la conciencia patriótica del pueblo y del gobierno, instando a que, según la Constitución boliviana, la nación nunca debe ceder en su demanda de recuperar el acceso soberano al mar.

En su mensaje en X, dejó claro que esta causa sigue siendo un imperativo nacional, que no debe ser olvidado ni ignorado.

El exmandatario no dudó en criticar al actual presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, por sus declaraciones recientes tras un encuentro con el presidente electo, José Antonio Kast.

Según Morales, Paz “renunció de facto” a la demanda marítima boliviana cuando afirmó que “el mar no debe ser un ancla” y sugirió que Bolivia debería olvidar el pasado para restablecer las relaciones diplomáticas con Chile.

Morales consideró estas declaraciones como una “traición a la patria” y advirtió que el presidente boliviano podría ser procesado por “traición” si persiste en esta postura.

El exlíder boliviano también mencionó el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2018, que rechazó la demanda de Bolivia por un acceso soberano al Océano Pacífico.

A pesar de que la corte instó a ambos países a mantener un diálogo de buena vecindad, Morales insistió en que Bolivia no debe rendirse ante esta derrota judicial y que la causa marítima sigue siendo fundamental para el futuro del país.