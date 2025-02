Europa analiza el conflicto en Ucrania en medio de diálogos entre EE.UU. y Rusia

Francia, Alemania, Italia, España, junto con altos funcionarios de la OTAN y la UE, se reunieron para analizar la situación de Ucrania, en medio de los acercamientos entre Trump y Putin.

(CNN)— Impactados por las conmociones causadas por la administración Trump la semana pasada, los líderes europeos están manteniendo conversaciones de emergencia en París para planificar una respuesta, mientras que funcionarios estadounidenses y rusos se preparan para mantener conversaciones en Arabia Saudita con el fin de debatir sobre el fin de la guerra en Ucrania, sin la participación europea o ucraniana.

Aparte de una breve llamada el lunes entre el presidente francés, Emmanuel Macron y su homólogo estadounidense, Donald Trump, los líderes europeos se quedaron al margen al comienzo de una semana crucial para la seguridad del continente.

En cambio, la atención se centrará en las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en Riad, donde el secretario de Estado Marco Rubio se reunirá el martes con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien dijo que la discusión tendrá como objetivo poner fin al “período anormal” en las relaciones entre las dos “grandes potencias”. Las conversaciones podrían sentar las bases para una posible reunión entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin.

Ante la perspectiva de una menor presencia estadounidense en Europa, se espera que la reunión de líderes europeos se centre en el posible despliegue de tropas europeas en Ucrania para mantener la paz después de un acuerdo negociado.

El primer ministro británico, Keir Starmer, quien calificó la reunión de París como un momento “único en una generación” para la seguridad nacional del continente, escribió en el periódico Daily Telegraph que estaba “listo y dispuesto” a enviar tropas británicas al terreno en Ucrania para hacer cumplir un acuerdo de paz si fuera necesario.

Aún no está claro si otros líderes europeos están dispuestos a hacerlo. Durante los tres años de guerra en Ucrania, Europa y Estados Unidos se habían mantenido notablemente unidos en su postura hacia Rusia, pero, apenas tres semanas después de que Trump asumiera su segunda presidencia, gran parte de esa unidad se ha desmoronado.

La administración Trump dirigió una serie de golpes a Europa y Ucrania la semana pasada. En primer lugar, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que la adhesión de Ucrania a la OTAN no era un resultado realista de un acuerdo negociado y que la seguridad europea ya no era una prioridad para Estados Unidos.

Luego, Trump mantuvo una larga conversación telefónica con Putin, poniendo fin de manera efectiva a la política occidental de “nada sobre Ucrania sin Ucrania”. El viernes, el vicepresidente JD Vance arremetió contra los líderes europeos en un discurso virulento en la Conferencia de Seguridad de Múnich, arremetiendo contra ellos por supuestas medidas represivas contra la libertad de expresión.

“La amenaza que más me preocupa con respecto a Europa no es Rusia”, dijo Vance a un público impasible. “Lo que me preocupa es la amenaza que viene desde dentro”.

Nigel Gould-Davies, investigador principal para Rusia y Eurasia en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, dijo que la avalancha de declaraciones de la administración Trump había hundido a Europa en un “territorio desconocido”.

Gould-Davies dijo que, al hacer concesiones al Kremlin antes de que comenzaran las negociaciones, la administración Trump estaba mostrando una “prisa indebida” que podría crear oportunidades para Putin.

“Si estás negociando y demuestras que eres tú quien quiere que esto se resuelva lo más rápido posible, eso te pone en una posición más débil. Putin tiene mucho que explotar”, dijo a CNN.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que Ucrania no participará en las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudita, a pesar de estar en el país para reuniones separadas. Dijo que cualquier discusión “sobre Ucrania sin Ucrania” no dará frutos y que Kyiv rechazará un acuerdo negociado sin la participación de Kyiv.

Zelensky, sin embargo, señaló su apertura a firmar un acuerdo que otorgaría a Estados Unidos acceso a los minerales de tierras raras de Ucrania, si Washington ofrece garantías de seguridad a Kyiv a cambio.

“La cuestión no es qué puede dar Ucrania, sino qué puede obtener”, dijo Zelensky el lunes.

Después de rechazar el enfoque inicial de la administración Trump durante el fin de semana, Zelensky dijo que daría la bienvenida a un “plan más detallado”.

Zelensky también confirmó que Keith Kellogg, el enviado de Trump para Rusia y Ucrania, visitará Ucrania el jueves. Zelensky dijo que espera llevar a Kellogg a reunirse con los soldados en el frente “para que pueda verlo desde su nivel”.

Pero la mayor parte de la diplomacia de la administración Trump se llevará a cabo en Oriente Medio, donde Rubio estará acompañado en Riad por el asesor de seguridad nacional Mike Waltz y el enviado especial Steve Witkoff, según confirmó el Departamento de Estado. El Kremlin dijo que Lavrov estará acompañado por el asistente presidencial Yury Ushakov.

Rubio presentó las conversaciones como un intento de determinar si Rusia tiene intenciones serias de poner fin a su guerra en Ucrania. Sin embargo, Lavrov señaló objetivos más ambiciosos, al decir que Trump y Putin “coincidieron en la necesidad de dejar atrás un período absolutamente anormal en las relaciones entre las dos grandes potencias”.

Cuando CNN le preguntó si Rusia está dispuesta a hacer concesiones, Lavrov sugirió que adoptaría un enfoque de línea dura en las negociaciones.

Mientras tanto, los líderes de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Polonia, España, Países Bajos y Dinamarca, así como altos funcionarios de la OTAN y la Unión Europea, llegaron al Palacio del Elíseo en la capital francesa para mantener conversaciones de crisis el lunes por la tarde.

Gould-Davies, ex embajador del Reino Unido en Bielorrusia, dijo que era “preocupante” que Europa tenga una influencia limitada en un acuerdo negociado, pero que tenga que vivir con sus consecuencias.

“Son los estadounidenses los que están negociando con Rusia. Pero los estadounidenses también dicen que será Europa la única que tendrá que hacer cumplir, garantizar y pagar cualquier acuerdo que los estadounidenses hagan sin su consentimiento”, afirmó.

“No es exagerado decir que esta es la crisis más grave que ha enfrentado la alianza transatlántica”, añadió.

Alex Marquardt, Kevin Liptak, Alayna Treene, Sugam Pokharel, Simone McCarthy y Manveena Suri de CNN contribuyeron con información.