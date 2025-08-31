Este es el país más pacífico del mundo en 2025

Esta nación nórdica, famosa por sus volcanes, aguas termales y paisajes excepcionalmente sublimes, ha sido nombrada una vez más el país más pacífico del mundo por el Índice de Paz Global.

En noticias de viajes de esta semana, un vistazo al interior del nuevo tren de alta velocidad de Amtrak, la controvertida nueva política de asientos de Southwest Airlines y el bajo puntaje que ocupa Estados Unidos en un ranking de los países más pacíficos del mundo.

Y es el fin de semana del Día del Trabajo en EE. UU., cuando una avalancha de viajeros podría sobrecargar un sistema de aviación afectado por recientes cortes informáticos. Por otro lado, aún hay tiempo para visitar las islas más subestimadas de Estados Unidos.

Islandia es una tierra hermosa

La nación nórdica de Islandia, famosa por sus volcanes, aguas termales y paisajes excepcionalmente sublimes, ha sido nombrada una vez más el país más pacífico del mundo por el Índice de Paz Global.

Elaborado por el Instituto de Economía y Paz (IEP), el índice clasifica a 163 estados y territorios independientes según criterios que incluyen la seguridad social, el grado de conflicto interno e internacional en curso y el grado de militarización.

Además de encabezar el índice para 2025, Islandia ocupa el puesto número 3 en la lista de los países más felices del mundo según el Informe Mundial de la Felicidad , y es uno de los destinos turísticos más deseados del hemisferio norte.

Entonces, ¿qué están haciendo tan bien Islandia y el resto de los países entre los cinco primeros ( Irlanda, Nueva Zelanda, Austria y Suiza)?

“La clave para construir la paz en tiempos de conflicto e incertidumbre es la Paz Positiva: las actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen sociedades pacíficas”, afirma el informe del Índice de Paz Global. “La Paz Positiva está estrechamente relacionada con un mayor crecimiento del PIB, tasas de interés más bajas, bienestar social y mayor resiliencia ante las crisis”.

Cómo se compara el resto del mundo

Desde la creación del Índice de Paz Global en 2008, la puntuación media de cada país se ha deteriorado un 5,4 %. La brecha entre los países más y menos pacíficos también se ha ampliado un 11,7 % durante este periodo.

El mundo se enfrenta a una violenta crisis de conflictos. En 2023, se registraron 59 conflictos estatales, la cifra más alta desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, según el informe de 2025.

Rusia es, por primera vez, el país menos pacífico del mundo, seguido de Ucrania.

Estados Unidos ocupa una posición baja en el índice, en el puesto 128, por debajo de Honduras, Bangladesh y Uganda. Esto se debe en gran medida a su alto nivel de militarización, que lo sitúa, según ese criterio, en el extremo menos pacífico del índice, más cerca de Corea del Norte (puesto 149), Israel (puesto 155), Ucrania (puesto 162) y Rusia (puesto 163).

Francia es el país más militarizado de Europa Occidental y Central, mientras que Sudamérica fue la única región que registró una mejora en la paz en este último índice. Las mayores mejoras se registraron en Perú y Argentina, mientras que Canadá y Costa Rica fueron los países más pacíficos de América del Norte y Central.

Mauricio, Botsuana y Namibia —todos ellos con industrias turísticas florecientes que atraen a lunamieleros, amantes de la vida silvestre y viajeros aventureros respectivamente— fueron los países más pacíficos del África subsahariana.