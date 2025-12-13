Dos soldados estadounidenses mueren en una emboscada del ISIS en Siria

El ataque, que también cobró la vida de un intérprete civil, es el más letal contra personal de EE.UU. en el país desde 2019 y ocurre en medio de acusaciones de que las advertencias de inteligencia siria fueron ignoradas.

(CNN) – Dos soldados estadounidenses y un intérprete civil murieron en una emboscada perpetrada por un atacante del ISIS en Siria, en el incidente más letal contra personal de EE.UU. en el país desde 2019.

El Comando Central de Estados Unidos confirmó que el ataque dejó además a tres personas heridas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que el agresor fue abatido por fuerzas aliadas y envió una dura advertencia: “Estados Unidos los cazará, los encontrará y los matará”.

Acusaciones de advertencias desatendidas

Un portavoz del Ministerio del Interior sirio declaró que las fuerzas de seguridad del país habían emitido advertencias de inteligencia sobre un posible ataque y que el agresor ya era conocido por las autoridades por posibles ideas extremistas. Según la versión siria, la coalición liderada por Estados Unidos no tomó en cuenta estas alertas.

El ataque ocurrió durante una gira conjunta en la región de Badia, cuando el atacante abrió fuego a la entrada de una instalación de mando. Las tropas estadounidenses continúan desplegadas en varias bases en Siria como parte de la lucha contra el ISIS.