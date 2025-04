Trump invoca ley de 1798 para deportar a venezolanos supuestamente ligados al Tren de Aragua y la Corte lo detiene

En una inusual orden emitida por la Corte Suprema la madrugada del sábado, la mayoría de los jueces impidieron que la administración Trump deportara a un grupo de inmigrantes oriundos de Venezuela en el estado de Texas. La Casa Blanca, en tanto, asegura que los deportados son miembros de pandillas, pero no ha presentado pruebas concluyentes.

(CNN) — Menos de dos semanas después de que la Corte Suprema autorizara al presidente Donald Trump a usar una ley del siglo XVIII para acelerar deportaciones, el tema regresó al tribunal en medio de una nueva apelación urgente con importantes implicancias legales.

La situación era previsible tras la decisión dividida del 7 de abril, en la que cinco jueces permitieron la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, pero también señalaron que los migrantes deben recibir aviso y oportunidad de apelar.

En una orden nocturna emitida este sábado, la Corte Suprema bloqueó temporalmente la deportación de un grupo de inmigrantes en Texas. Los jueces Thomas y Alito disintieron. El tribunal ordenó a la administración Trump responder de forma urgente, lo que ocurrió ese mismo día.

Mientras tanto, la Corte instruyó que “el gobierno no remueva a ningún miembro del grupo detenido hasta nueva orden”.

La administración Trump respondió que pretende remover a los venezolanos detenidos bajo otras leyes migratorias, distintas a la Ley de Enemigos Extranjeros, mientras se resuelve el litigio.

Según la Casa Blanca, estas deportaciones afectan a presuntos miembros del Tren de Aragua, aunque la evidencia presentada ha sido limitada y basada en tatuajes o vestimenta asociada a pandillas.

La ACLU presentó demandas de hábeas corpus para proteger a migrantes y bloquear las deportaciones bajo esta ley. Tribunales en Nueva York y Texas emitieron órdenes cautelares que limitan su aplicación.

Sin embargo, algunos detenidos en Texas no cubiertos por esas órdenes comenzaron a recibir avisos de deportación. La ACLU denunció que estaban redactados en inglés sin instrucciones claras para ejercer su derecho a apelación.

Cómo llegamos aquí

Esta semana, grupos de derechos de los inmigrantes dijeron que varios detenidos venezolanos en el norte de Texas no cubiertos por órdenes anteriores comenzaron a recibir avisos del gobierno de que están sujetos a deportación bajo la ley.

La ACLU ha dicho que esos avisos, ahora requeridos por la Corte Suprema, estaban en inglés, indescifrables para al menos algunos de los detenidos de habla hispana. Los avisos, dijo la ACLU, no indicaban cómo las personas que los recibieron podían impugnar su remoción. El grupo dijo que los detenidos enfrentaban una remoción “inminente”, a pesar de la dirección de la Corte Suprema de que tengan suficiente tiempo para buscar una revisión independiente de su caso.

Dos inmigrantes presentaron una petición de hábeas corpus en un tribunal de distrito federal en Abilene, Texas, el miércoles, buscando una orden temporal que bloquee su deportación y la remoción de personas “en situaciones similares” detenidas en el Centro de Detención Bluebonnet en Anson, Texas.

El juez de distrito de EE. UU. James Hendrix, a quien Trump nominó para el tribunal en su primer mandato, denegó la solicitud para los dos migrantes, señalando que el gobierno había “respondido inequívocamente” que no tenía la intención de removerlos, por lo que no estaban en riesgo inmediato de deportación.

Hendrix dijo que “reserva la decisión” sobre si la ACLU podría proteger a una clase más amplia de migrantes desconocidos, pero dijo que ordenaría argumentos escritos sobre esa cuestión “a su debido tiempo”.

Si los grupos pueden establecer una “clase” de migrantes afectados por el caso es un punto técnico pero importante: Sin una clase, cada migrante que reciba un aviso de posible remoción tendrá que presentar su propia petición de hábeas corpus y luchar su caso individualmente. Las peticiones de hábeas son notoriamente difíciles de ganar en un tribunal federal, y será un desafío para la mayoría de los inmigrantes obtener abogados.

Insatisfecha con el resultado, y quizás desconfiando de la administración Trump para cumplir su palabra, la ACLU apeló al Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EE. UU. con sede en Nueva Orleans. Un panel de jueces del tribunal de apelaciones en el tribunal conservador denegó la solicitud.

Los migrantes luego recurrieron a la Corte Suprema el viernes, presentando su apelación de emergencia ante Alito, quien maneja apelaciones rápidas del 5º Circuito.

Notablemente, la Corte Suprema no concedió técnicamente la solicitud de la ACLU en su orden de medianoche, pero no obstante dio a los grupos lo que buscaban: una suspensión temporal de las deportaciones en cuestión hasta que tuviera más tiempo para revisar la apelación. Esa decisión no significa necesariamente que los migrantes ganarán su caso, solo que no pueden ser removidos por ahora.

Qué sucede después

La pelota sigue en la cancha de la Corte Suprema.

En su orden nocturna, los jueces bloquearon a la administración Trump de tomar más medidas sobre los detenidos en Texas hasta que proporcione más claridad.

También ordenó al Departamento de Justicia responder a la solicitud de la ACLU “lo antes posible”. El Departamento de Justicia lo hizo el sábado por la noche, argumentando que los jueces deberían negar la solicitud de detener las remociones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

“El gobierno ha acordado no remover, de acuerdo con la AEA, a aquellos detenidos bajo la AEA que presenten reclamos de hábeas corpus”, escribió el Procurador General de EE. UU., D. John Sauer, el principal abogado de apelaciones de la administración Trump. “Este tribunal debería disolver su actual suspensión administrativa y permitir que los tribunales inferiores aborden las preguntas legales y fácticas relevantes en primera instancia, incluyendo el desarrollo de un registro fáctico adecuado”.

Sauer, en otras palabras, argumentó que el caso se había movido demasiado rápido para que los tribunales inferiores establecieran los hechos.

Pero como argumento de respaldo, la administración Trump luego dijo al alto tribunal que quiere claridad de que puede remover al menos a algunos de los mismos migrantes bajo leyes de inmigración menos controvertidas. La orden de la Corte Suprema el sábado no distinguió entre deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y otras leyes que requieren el debido proceso normal antes de remover a personas del país.

El último escrito de Sauer carecía de gran parte del alarde de argumentos escritos anteriores que la administración ha presentado a la Corte Suprema y fue relativamente directo. El tono puede reflejar el paso inusual que tomó el alto tribunal en su orden el sábado temprano al cerrar el esfuerzo de la administración para remover rápidamente a los migrantes.

Alito, mientras tanto, indicó que explicaría su decisión de disentir en una opinión que probablemente llegará en cuestión de días.