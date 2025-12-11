Estados Unidos lanza la “Tarjeta Dorada Trump”: Permitirá a extranjeros pagar US$ 1 millón para acelerar su solicitud de visa

“Por una tarifa de procesamiento de $15,000 del DHS y, después de la aprobación de antecedentes, una contribución de $1 millón, reciba la residencia estadounidense en un tiempo récord con la Trump Gold Card”, informó el gobierno estadounidense.

(CNN) – El presidente Donald Trump lanzó oficialmente el miércoles su visa “tarjeta dorada”, una nueva vía de inmigración que permitirá a los extranjeros pagar un millón de dólares para acelerar su solicitud de visa, o que las empresas paguen dos millones de dólares para patrocinar a un trabajador extranjero que quieran traer a Estados Unidos.

“Es muy emocionante, para mí y para el país, que acabamos de lanzar la ‘Tarjeta Dorada Trump’”, dijo el presidente en una mesa redonda en la Casa Blanca.

El sitio web de visas, trumpcard.gov, se lanzó el miércoles por la tarde e incluye un enlace a la solicitud oficial, prometiendo “residencia estadounidense en tiempo récord”.

“Por una tarifa de procesamiento de $15,000 del DHS y, después de la aprobación de antecedentes, una contribución de $1 millón, reciba la residencia estadounidense en un tiempo récord con la Trump Gold Card”, se lee en el sitio web oficial.

En una entrevista con Fox News este jueves, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo que el programa garantizará que “estas sean las mejores personas que ingresan; son económicamente capaces de impulsar nuestra economía”.

También lo describió como una versión “mucho más poderosa” de la tarjeta verde, que permite a los inmigrantes vivir y trabajar permanentemente en Estados Unidos.

¿Cuánto tiempo tardará el trámite de la ‘tarjeta dorada’?

Una vez presentada la solicitud, el proceso tardará semanas e incluirá una entrevista, según el sitio web. Se podrían aplicar cargos adicionales al Departamento de Estado, según el solicitante.

“El solicitante deberá asistir a una entrevista de visa y presentar cualquier documento adicional de manera oportuna”, dice el sitio web.

El sitio señala que un solicitante seleccionado recibirá el estatus de residente permanente legal como titular de una visa EB-1 o EB-2, visas basadas en empleo otorgadas a personas que tienen habilidades “extraordinarias” o “excepcionales”.

La administración Trump anticipa su “tarjeta platino”

El sitio web también anticipa la próxima emisión de la “Tarjeta Trump Platinum” e invita a los extranjeros a inscribirse en una lista de espera. Por 5 millones de dólares, la administración promete que los solicitantes elegibles podrán “pasar hasta 270 días en Estados Unidos sin estar sujetos al pago de impuestos estadounidenses sobre ingresos no estadounidenses”.

Los extranjeros pueden inscribirse ahora y asegurar su lugar en la lista de espera para la Tarjeta Trump Platinum. Tras su lanzamiento, y tras recibir una tarifa de procesamiento de $15,000 del DHS y una contribución de $5 millones, podrán pasar hasta 270 días en Estados Unidos sin estar sujetos a impuestos estadounidenses sobre ingresos no estadounidenses, según el sitio web.

El sitio no especifica cuándo estará disponible la opción platino.

Funcionarios critican el proceso migratorio tradicional

La última ofensiva inmigratoria de Trump, provocada por el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D. C., ha detenido o endurecido todas las formas legales e ilegales de entrada de extranjeros a los EE. UU. en las últimas semanas, pero el presidente anunció por primera vez el programa de “tarjeta dorada” en febrero.

Trump anunció entonces que ofrecería una vía de ciudadanía para extranjeros adinerados a cambio de una tarifa de 5 millones de dólares. Posteriormente, en septiembre, firmó una orden ejecutiva que ordenaba la creación de la vía, con el mismo acuerdo de precios publicado el miércoles.

Lutnick afirmó en febrero que la visa modificaría el programa de visas para inversionistas inmigrantes EB-5 preexistente del gobierno, que permite a los inversionistas extranjeros inyectar dinero en proyectos estadounidenses que crean empleos y luego solicitar visas para inmigrar a los Estados Unidos.

“Modificaremos el acuerdo EB-5”, dijo Lutnick. “(La Secretaria de Seguridad Nacional) Kristi (Noem) y yo estamos trabajando en ello. Por 5 millones de dólares, obtendrán una licencia del Departamento de Comercio. Luego, harán una inversión adecuada”.

Los expertos en leyes de inmigración dijeron anteriormente que terminar el programa EB-5 o cambiarlo significativamente requeriría la actuación del Congreso.

A pesar de las persistentes preguntas sobre cómo se implementará el plan, Trump ha sugerido que se podrían vender millones de tarjetas doradas, y Lutnick dijo en febrero que el plan podría recaudar un billón de dólares para pagar la deuda nacional.

Lutnick ha criticado anteriormente el proceso tradicional de tarjeta verde que permite a los inmigrantes vivir y trabajar permanentemente en los EE. UU., argumentando que obliga al país a aceptar al “cuartil inferior” de inmigrantes.

“Solo vamos a contratar a personas extraordinarias para los puestos más altos”, afirmó Lutnick.

Aleena Fayaz, Michael Williams y Piper Hudspeth Blackburn de CNN contribuyeron a este informe.