(CNN) – La administración de Joe Biden está trabajando en estrecha colaboración con los aliados europeos para tratar de desarrollar rutas con el fin de sacar el trigo y maíz ucranianos del país después de que Rusia bloqueó la salida de los barcos ucranianos con cereales que son vitales para el suministro de alimentos en todo el mundo, particularmente en África y Medio Oriente.

Los funcionarios están considerando una amplia gama de opciones para que las exportaciones de alimentos salgan de manera segura por ferrocarril, mar y aire, dijeron a CNN dos diplomáticos estadounidenses y otros diplomáticos europeos. Se están estudiando e ideando posibles escenarios, ya sea que Rusia consienta o no.

El desafío será un enfoque importante para el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, cuando convoque una reunión ministerial sobre seguridad alimentaria y presida una discusión sobre el tema en la oficina de Naciones Unidas en Nueva York el próximo miércoles y jueves, según afirmaron los diplomáticos consultados.

“Esto está lejos de ser un trato cerrado, hay tantas piezas en movimiento, tantas cosas podrían salir mal con estas discusiones”, dijo otro funcionario familiarizado con las discusiones.

En medio de las preocupaciones sobre la escasez mundial de alimentos, la urgencia en torno al esfuerzo está creciendo a medida que los precios del trigo, los cereales, el maíz, la soja y el aceite vegetal se han disparado en las últimas semanas debido a la invasión de Rusia. Sin embargo, no existe una solución simple disponible con grandes obstáculos para todos los modos de transporte, ya que la guerra no muestra signos de amainar.

El tiempo es esencial: Ucrania se quedará sin instalaciones de almacenamiento de productos agrícolas en los próximos dos meses, explicó un funcionario del Programa Mundial de Alimentos. Si no hay movimiento en los próximos meses, los agricultores ucranianos no tendrán lugar para almacenar la cosecha de las próximas temporadas y no se les pagará lo suficiente para sostener sus negocios.

Antes de la guerra, los suministros de trigo de Rusia y Ucrania representaban casi el 30% del comercio mundial, y Ucrania es el cuarto mayor exportador mundial de maíz y el quinto mayor exportador de trigo, según el Departamento de Estado de EE.UU. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, que ayuda a combatir la inseguridad alimentaria mundial, compra aproximadamente la mitad de su trigo a Ucrania cada año y ha advertido de las terribles consecuencias si no se abren los puertos ucranianos.