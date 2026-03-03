Mundo conflicto en Medio Oriente

Con información de CNN

Estados Unidos insta a sus ciudadanos a salir de inmediato de países en Medio Oriente

Por Jennifer Hansler, CNN

03.03.2026 / 00:07

El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de una publicación en X, pidió a sus ciudadanos "salir ahora" de países en Medio Oriente "debido a graves riesgos de seguridad".

(CNN) – El Departamento de Estado de EE.UU. instó a los ciudadanos estadounidenses a “SALIR AHORA” de países en todo el Medio Oriente “debido a graves riesgos de seguridad”.

La publicación en X de la principal funcionaria de asuntos consulares del Departamento de Estado pidió a los ciudadanos estadounidenses que salgan “utilizando los medios de viaje comerciales disponibles” de Bahrein, Egipto, Irán, Iraq, Israel, la Ribera Occidental y Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

“Los estadounidenses que necesiten asistencia del Departamento de Estado para coordinar su salida por medios comerciales, LLÁMENOS 24/7 al +1-202-501-4444 (desde el extranjero) y +1-888-407-4747 (desde EE.UU. y Canadá). REGÍSTRESE en http://step.state.gov para recibir las últimas actualizaciones de seguridad de la embajada o consulado de EE.UU. más cercano”, escribió la secretaria adjunta Mora Namdar.

El mensaje urgente llega en medio de una serie de ataques iraníes en países de todo el Medio Oriente —muchos de ellos dirigidos específicamente a activos estadounidenses— en respuesta a operaciones militares de EE.UU. e Israel. Muchos de esos países ya habían instado a los ciudadanos estadounidenses a refugiarse en el lugar.

