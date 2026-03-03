Estados Unidos insta a sus ciudadanos a salir de inmediato de países en Medio Oriente

El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de una publicación en X, pidió a sus ciudadanos “salir ahora” de países en Medio Oriente “debido a graves riesgos de seguridad”.

(CNN) – El Departamento de Estado de EE.UU. instó a los ciudadanos estadounidenses a “SALIR AHORA” de países en todo el Medio Oriente “debido a graves riesgos de seguridad”.

La publicación en X de la principal funcionaria de asuntos consulares del Departamento de Estado pidió a los ciudadanos estadounidenses que salgan “utilizando los medios de viaje comerciales disponibles” de Bahrein, Egipto, Irán, Iraq, Israel, la Ribera Occidental y Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

“Los estadounidenses que necesiten asistencia del Departamento de Estado para coordinar su salida por medios comerciales, LLÁMENOS 24/7 al +1-202-501-4444 (desde el extranjero) y +1-888-407-4747 (desde EE.UU. y Canadá). REGÍSTRESE en http://step.state.gov para recibir las últimas actualizaciones de seguridad de la embajada o consulado de EE.UU. más cercano”, escribió la secretaria adjunta Mora Namdar.

The @POTUS Trump Administration has no higher priority than the safety and security of Americans everywhere. Here is a brief summary of our latest security guidance for Americans in the Middle East as of March 1, 4pm EST. To get the latest updates visit https://t.co/jwJVtMn7gW,… pic.twitter.com/xtsQehtZD1 — Assistant Secretary Mora Namdar (@AsstSecStateCA) March 2, 2026

El mensaje urgente llega en medio de una serie de ataques iraníes en países de todo el Medio Oriente —muchos de ellos dirigidos específicamente a activos estadounidenses— en respuesta a operaciones militares de EE.UU. e Israel. Muchos de esos países ya habían instado a los ciudadanos estadounidenses a refugiarse en el lugar.