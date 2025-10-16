Estados Unidos incrementa inteligencia a Ucrania para objetivos en profundidad rusa

El giro estratégico, que incluye luz verde para atacar infraestructura energética, se produjo tras el fracaso de las negociaciones de paz entre Trump y Putin en Alaska.

(CNN) – Estados Unidos aumentó el intercambio de inteligencia con Ucrania para incluir blancos en territorio ruso profundo, un cambio estratégico que busca presionar a Moscú después de que la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder ruso Vladímir Putin en Alaska no produjera un acuerdo de paz. La administración Trump autorizó a Kiev atacar específicamente infraestructura energética rusa, un objetivo que antes consideraba fuera de los límites.

La nueva postura estadounidense llegó tras la reunión de Alaska, donde Trump no consiguió un acuerdo para finalizar la guerra. El cambio para proporcionar inteligencia con un enfoque en sitios relacionados con la energía forma parte de un esfuerzo por alterar los cálculos del Kremlin sobre la continuidad del conflicto.

Presión con misiles de largo alcance

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, se reunió con Trump en la Casa Blanca para insistir en la entrega de armas de mayor alcance, como los misiles de crucero Tomahawk. Trump se mostró abierto a esta posibilidad, declarando que “podría muy bien” enviarlos si Rusia no resuelve la guerra. Zelensky afirmó que Rusia teme que Estados Unidos pueda proporcionar los Tomahawks, lo que consideró una señal de que esta presión podría funcionar para alcanzar la paz.

Con las líneas del frente estabilizadas y más de un millón de bajas, Ucrania considera que atacar la infraestructura energética rusa es una de sus pocas opciones estratégicas restantes. Mientras tanto, Estados Unidos ya aprobó la venta de misiles de alcance extendido (ERAM) por 825 millones de dólares, sin imponer restricciones explícitas sobre su uso dentro de Rusia.