Estados Unidos: Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el presidente de la Reserva Federal

Warsh sucederá en el cargo a Jerome Powell, quien dejará la institución en mayo de este año.

(CNN) – El presidente Donald Trump dijo que está nominando a Kevin Warsh para ser el 17º presidente de la Reserva Federal después de que finalice el mandato de Jerome Powell en mayo.

La publicación en Truth Social del mandatario nominando a Kevin Warsh para convertirse en el próximo presidente de la Reserva Federal fue como un artículo de enciclopedia, enumerando credencial tras credencial: Warsh fue a Stanford, obtuvo su título de abogado en Harvard, se convirtió en el gobernador más joven de la Reserva Federal, trabajó en Morgan Stanley en el departamento de fusiones y adquisiciones.

Pero Trump reservó un par de líneas de elogio para su elección al final, incluyendo uno de sus elogios favoritos para sus nominados: Warsh simplemente luce perfecto, argumentó Trump.

“Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no dudo de que pasará a la historia como uno de los GRANDES presidentes de la Reserva Federal, quizás el mejor”, dijo. “Además, es un personaje central y nunca te decepcionará. ¡Felicidades, Kevin!”, agregó.