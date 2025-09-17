Estados Unidos niega visas a personas que “celebraron” el asesinato de Charlie Kirk

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó que el Departamento de Estado negó visas y anticipó eventuales revocaciones tras el homicidio de Charlie Kirk.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo que el Departamento de Estado “sin duda ha estado negando visas” a personas que “celebraron” el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. El anuncio ocurrió antes de dejar Israel, según consignó la prensa estadounidense.

Rubio indicó que espera revocaciones de visas, aunque afirmó que no contaba con datos sobre cuántas negativas se han cursado, el mecanismo para determinar celebraciones de la muerte de Kirk ni la base legal aplicada en cada caso. “Tenemos que abordar el proceso en todos estos casos”, señaló.

El homicidio de Kirk ocurrió la semana pasada en un campus de Utah, durante una actividad pública. El sospechoso, identificado como Tyler Robinson, fue detenido y tiene audiencia programada ante la justicia.

El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que la postura del gobierno no se limita a este caso. “Si eres un extranjero y celebras el asesinato de alguien que hablaba en un lugar, no te queremos en el país”, dijo. Interrogado por visados ya revocados, reiteró que el proceso continúa y evitó cifras.

En paralelo, el presidente Donald Trump adelantó que planea hablar en el funeral de Kirk y que evalúa endurecer criterios frente a grupos que, a su juicio, promueven la violencia en espacios públicos.