Estados Unidos confirma “ataque letal” contra barco con drogas procedente de Venezuela

El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que el ejército estadounidense realizó un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había salido de Venezuela.

(EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó este martes que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un “ataque letal” contra un barco cargado con drogas procedente de Venezuela, poco después de que lo adelantara el presidente Donald Trump.

As @potus just announced moments ago, today the U.S. military conducted a lethal strike in the southern Carribean against a drug vessel which had departed from Venezuela and was being operated by a designated narco-terrorist organization. — Marco Rubio (@marcorubio) September 2, 2025

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que su país disparó contra un barco cargado de drogas aparentemente proveniente de Venezuela, sin entregar mayores detalles sobre una supuesta operación militar en el Caribe, donde la Marina estadounidense ha desplegado varios buques de guerra.

“Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos”, señaló el mandatario a la prensa durante una alocución en el Despacho Oval, antes de añadir que han detectado grandes cantidades de droga y que “estas provienen de Venezuela”.